Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили девять снарядов по Горловке и Донецку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщал, что химический комбинат "Стирол" попал под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся "Стирол" и угледобывающие предприятия, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.