https://ria.ru/20230327/obstrel-1860921451.html

В Албании обстреляли офис телекомпании

В Албании обстреляли офис телекомпании - РИА Новости, 27.03.2023

В Албании обстреляли офис телекомпании

Стрельбу открыли в понедельник по зданию крупнейшей телекомпании Албании, в результате происшествия погиб охранник, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:19

2023-03-27T13:19

2023-03-27T13:19

в мире

албания

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Стрельбу открыли в понедельник по зданию крупнейшей телекомпании Албании, в результате происшествия погиб охранник, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. По словам правоохранителей, стрельба по штаб-квартире телеканала велась из внедорожника, проезжавшего мимо здания. Уточняется, что жертвой стал 60-летний охранник, который находился в будке. Полиция ничего не сообщила о возможных мотивах нападения, отметив только, что продолжается расследование.

https://ria.ru/20230321/belorussiya-1859430730.html

албания

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

в мире, албания