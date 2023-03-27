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В Албании обстреляли офис телекомпании - РИА Новости, 27.03.2023
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13:19 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/obstrel-1860921451.html
В Албании обстреляли офис телекомпании
В Албании обстреляли офис телекомпании - РИА Новости, 27.03.2023
В Албании обстреляли офис телекомпании
Стрельбу открыли в понедельник по зданию крупнейшей телекомпании Албании, в результате происшествия погиб охранник, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T13:19
2023-03-27T13:19
в мире
албания
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Стрельбу открыли в понедельник по зданию крупнейшей телекомпании Албании, в результате происшествия погиб охранник, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию. По словам правоохранителей, стрельба по штаб-квартире телеканала велась из внедорожника, проезжавшего мимо здания. Уточняется, что жертвой стал 60-летний охранник, который находился в будке. Полиция ничего не сообщила о возможных мотивах нападения, отметив только, что продолжается расследование.
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в мире, албания
В мире, Албания
В Албании обстреляли офис телекомпании

В Тиране охранник погиб при обстреле из автомата офиса албанского телеканала Top Channel

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудник полиции Албании
Сотрудник полиции Албании - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудник полиции Албании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Стрельбу открыли в понедельник по зданию крупнейшей телекомпании Албании, в результате происшествия погиб охранник, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
«
"Стрельба из автомата Калашникова была направлена на здание (телеканала - ред.) Top Channel, в результате чего был убит охранник", - отметили в полиции.
По словам правоохранителей, стрельба по штаб-квартире телеканала велась из внедорожника, проезжавшего мимо здания. Уточняется, что жертвой стал 60-летний охранник, который находился в будке.
Полиция ничего не сообщила о возможных мотивах нападения, отметив только, что продолжается расследование.
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