https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1861016286.html
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны - РИА Новости, 27.03.2023
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:21
2023-03-27T17:21
2023-03-27T17:57
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в кнессете, сообщает государственный телерадиовещательный канал.Согласно информации вещателя, Галлант категорически отказался от предложения.В соответствии с так называемым "норвежским законом", израильские министры могут уходить в отставку с поста депутатов, чтобы дать возможность другому члену партии занять мандат, таким образом давая возможность партии сохранить максимальное число голосов в пленуме кнессета.Нетаньяху отправил Галланта в отставку в воскресенье, после того как министр призвал приостановить проведение юридической реформы в стране на фоне массовых отказов протестующих резервистов от участия в плановых сборах.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860998711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биньямин нетаньяху, израиль, в мире, протесты против судебной реформы в израиле
Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на сохранение поста министра обороны
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в кнессете, сообщает государственный телерадиовещательный канал.
Согласно информации вещателя, Галлант категорически отказался от предложения.
В соответствии с так называемым "норвежским законом", израильские министры могут уходить в отставку с поста депутатов, чтобы дать возможность другому члену партии занять мандат, таким образом давая возможность партии сохранить максимальное число голосов в пленуме кнессета.
Нетаньяху отправил Галланта в отставку в воскресенье, после того как министр призвал приостановить проведение юридической реформы в стране на фоне массовых отказов протестующих резервистов от участия в плановых сборах.
Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об отстранении Нетаньяху