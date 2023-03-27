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Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны - РИА Новости, 27.03.2023
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17:21 27.03.2023 (обновлено: 17:57 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1861016286.html
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны - РИА Новости, 27.03.2023
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:21
2023-03-27T17:57
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в кнессете, сообщает государственный телерадиовещательный канал.Согласно информации вещателя, Галлант категорически отказался от предложения.В соответствии с так называемым "норвежским законом", израильские министры могут уходить в отставку с поста депутатов, чтобы дать возможность другому члену партии занять мандат, таким образом давая возможность партии сохранить максимальное число голосов в пленуме кнессета.Нетаньяху отправил Галланта в отставку в воскресенье, после того как министр призвал приостановить проведение юридической реформы в стране на фоне массовых отказов протестующих резервистов от участия в плановых сборах.
https://ria.ru/20230327/izrail-1860998711.html
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биньямин нетаньяху, израиль, в мире, протесты против судебной реформы в израиле
Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны

Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на сохранение поста министра обороны

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в кнессете, сообщает государственный телерадиовещательный канал.
Согласно информации вещателя, Галлант категорически отказался от предложения.
В соответствии с так называемым "норвежским законом", израильские министры могут уходить в отставку с поста депутатов, чтобы дать возможность другому члену партии занять мандат, таким образом давая возможность партии сохранить максимальное число голосов в пленуме кнессета.
Нетаньяху отправил Галланта в отставку в воскресенье, после того как министр призвал приостановить проведение юридической реформы в стране на фоне массовых отказов протестующих резервистов от участия в плановых сборах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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Биньямин НетаньяхуИзраильВ миреПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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