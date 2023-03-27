https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1861016286.html

Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны

Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны - РИА Новости, 27.03.2023

Нетаньяху предложил Галланту уйти из кнессета в обмен на пост в минобороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:21

2023-03-27T17:21

2023-03-27T17:57

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галланта при условии, что тот откажется от своего мандата в кнессете, сообщает государственный телерадиовещательный канал.Согласно информации вещателя, Галлант категорически отказался от предложения.В соответствии с так называемым "норвежским законом", израильские министры могут уходить в отставку с поста депутатов, чтобы дать возможность другому члену партии занять мандат, таким образом давая возможность партии сохранить максимальное число голосов в пленуме кнессета.Нетаньяху отправил Галланта в отставку в воскресенье, после того как министр призвал приостановить проведение юридической реформы в стране на фоне массовых отказов протестующих резервистов от участия в плановых сборах.

https://ria.ru/20230327/izrail-1860998711.html

израиль

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

биньямин нетаньяху, израиль, в мире, протесты против судебной реформы в израиле