https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860803069.html

СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы

СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023

СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы

Премьер Израиля может объявить о приостановке продвигаемой правительством судебной реформы на фоне массовых протестов по всей стране, сообщают израильские СМИ... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T01:19

2023-03-27T01:19

2023-03-27T01:24

в мире

иерусалим

тель-авив

ярив левин

биньямин нетаньяху

израиль

протесты против судебной реформы в израиле

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер Израиля может объявить о приостановке продвигаемой правительством судебной реформы на фоне массовых протестов по всей стране, сообщают израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правительстве. По данным портала Ynet, в эти часы премьер проводит консультации в своем офисе в Иерусалиме с партнерами по коалиции. Сообщается, что большинство членов правящей коалиции поддерживают приостановку законодательного процесса по внедрению судебной реформы. Тем не менее министр юстиции и главный идеолог судебной реформы Ярив Левин якобы пригрозил уйти в отставку, если решение о заморозке реформы будет принято. В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после, того как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Протесты продолжаются в крупных городах Израиля в ночь на понедельник. В Тель-Авиве протестующие устроили беспорядки и перекрыли центральные улицы. Массовое шествие сопровождалось жжением костров. В Иерусалиме у резиденции премьера полиция применила водометы против протестующих.

https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html

https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html

иерусалим

тель-авив

израиль

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в мире, иерусалим, тель-авив, ярив левин, биньямин нетаньяху, израиль, протесты против судебной реформы в израиле