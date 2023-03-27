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СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
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01:19 27.03.2023 (обновлено: 01:24 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860803069.html
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы
Премьер Израиля может объявить о приостановке продвигаемой правительством судебной реформы на фоне массовых протестов по всей стране, сообщают израильские СМИ... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T01:19
2023-03-27T01:24
в мире
иерусалим
тель-авив
ярив левин
биньямин нетаньяху
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер Израиля может объявить о приостановке продвигаемой правительством судебной реформы на фоне массовых протестов по всей стране, сообщают израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правительстве. По данным портала Ynet, в эти часы премьер проводит консультации в своем офисе в Иерусалиме с партнерами по коалиции. Сообщается, что большинство членов правящей коалиции поддерживают приостановку законодательного процесса по внедрению судебной реформы. Тем не менее министр юстиции и главный идеолог судебной реформы Ярив Левин якобы пригрозил уйти в отставку, если решение о заморозке реформы будет принято. В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после, того как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Протесты продолжаются в крупных городах Израиля в ночь на понедельник. В Тель-Авиве протестующие устроили беспорядки и перекрыли центральные улицы. Массовое шествие сопровождалось жжением костров. В Иерусалиме у резиденции премьера полиция применила водометы против протестующих.
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html
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в мире, иерусалим, тель-авив, ярив левин, биньямин нетаньяху, израиль, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Тель-Авив, Ярив Левин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы

Ynet: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы на фоне стихийных протестов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер Израиля может объявить о приостановке продвигаемой правительством судебной реформы на фоне массовых протестов по всей стране, сообщают израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правительстве.
По данным портала Ynet, в эти часы премьер проводит консультации в своем офисе в Иерусалиме с партнерами по коалиции. Сообщается, что большинство членов правящей коалиции поддерживают приостановку законодательного процесса по внедрению судебной реформы.
Министр обороны Израиля Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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Тем не менее министр юстиции и главный идеолог судебной реформы Ярив Левин якобы пригрозил уйти в отставку, если решение о заморозке реформы будет принято.
В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после, того как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности.
Протесты продолжаются в крупных городах Израиля в ночь на понедельник. В Тель-Авиве протестующие устроили беспорядки и перекрыли центральные улицы. Массовое шествие сопровождалось жжением костров. В Иерусалиме у резиденции премьера полиция применила водометы против протестующих.
Участники митинга в Тель-Авиве с флагами Израиля - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Генконсул Израиля в Нью-Йорке заявил, что уходит в отставку
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В миреИерусалимТель-АвивЯрив ЛевинБиньямин НетаньяхуИзраильПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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