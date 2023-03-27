https://ria.ru/20230327/netanyakhu-1860803069.html
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы - РИА Новости, 27.03.2023
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы
Премьер Израиля может объявить о приостановке продвигаемой правительством судебной реформы на фоне массовых протестов по всей стране, сообщают израильские СМИ... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T01:19
2023-03-27T01:19
2023-03-27T01:24
в мире
иерусалим
тель-авив
ярив левин
биньямин нетаньяху
израиль
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/84/1513538427_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_fc3e55e1ba6084eb9e7bed0b9665f4f7.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мар - РИА Новости. Премьер Израиля может объявить о приостановке продвигаемой правительством судебной реформы на фоне массовых протестов по всей стране, сообщают израильские СМИ со ссылкой на неназванные источники в правительстве. По данным портала Ynet, в эти часы премьер проводит консультации в своем офисе в Иерусалиме с партнерами по коалиции. Сообщается, что большинство членов правящей коалиции поддерживают приостановку законодательного процесса по внедрению судебной реформы. Тем не менее министр юстиции и главный идеолог судебной реформы Ярив Левин якобы пригрозил уйти в отставку, если решение о заморозке реформы будет принято. В воскресенье, по данным СМИ, тысячи израильтян прорвали полицейский блокпост возле резиденции премьера Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме после, того как он отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Днем ранее Галлант в телеобращении к нации призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Протесты продолжаются в крупных городах Израиля в ночь на понедельник. В Тель-Авиве протестующие устроили беспорядки и перекрыли центральные улицы. Массовое шествие сопровождалось жжением костров. В Иерусалиме у резиденции премьера полиция применила водометы против протестующих.
https://ria.ru/20230326/ministr-1860796289.html
https://ria.ru/20230326/otstavka-1860795746.html
иерусалим
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/84/1513538427_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_72c998f8c56ab605bd33cdd321543940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, тель-авив, ярив левин, биньямин нетаньяху, израиль, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Тель-Авив, Ярив Левин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Протесты против судебной реформы в Израиле
СМИ: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы
Ynet: Нетаньяху может объявить о приостановке судебной реформы на фоне стихийных протестов