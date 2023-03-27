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Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов
Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов - РИА Новости, 27.03.2023
Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов
Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:54
2023-03-27T16:54
2023-03-27T16:54
цены на нефть
саудовская аравия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов, передает агентство Sputnik. Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов. "Я дам вам бесплатный совет: те из вас, кто запасает доллары, вы, конечно, можете оказаться в убытке, вам лучше сделать то, что нужно, потому что через пару недель этот рынок будет другим", - добавил Руто. Кения импортирует подавляющую долю топлива из таких стран, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и платит за него в долларах.
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цены на нефть, саудовская аравия, кения
Цены на нефть, Саудовская Аравия, Кения
Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов
Президент Руто: Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов, передает агентство Sputnik.
Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов.
"Я дам вам бесплатный совет: те из вас, кто запасает доллары, вы, конечно, можете оказаться в убытке, вам лучше сделать то, что нужно, потому что через пару недель этот рынок будет другим", - добавил Руто.
Кения импортирует подавляющую долю топлива из таких стран, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и платит за него в долларах.
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