https://ria.ru/20230327/neft-1861003705.html

Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов

Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов - РИА Новости, 27.03.2023

Кения будет покупать нефть у Саудовской Аравии в нацвалюте вместо долларов

Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов, передает агентство Sputnik. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:54

2023-03-27T16:54

2023-03-27T16:54

цены на нефть

саудовская аравия

кения

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов, передает агентство Sputnik. Президент Кении Уильям Руто подписал соглашение с Саудовской Аравией о покупке нефти за кенийские шиллинги вместо долларов. "Я дам вам бесплатный совет: те из вас, кто запасает доллары, вы, конечно, можете оказаться в убытке, вам лучше сделать то, что нужно, потому что через пару недель этот рынок будет другим", - добавил Руто. Кения импортирует подавляющую долю топлива из таких стран, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и платит за него в долларах.

https://ria.ru/20230131/neft-1848568257.html

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цены на нефть, саудовская аравия, кения