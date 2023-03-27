Рейтинг@Mail.ru
Центральной Европе сложно без поставок нефти из России, считает эксперт - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/neft-1860984000.html
Центральной Европе сложно без поставок нефти из России, считает эксперт
Центральной Европе сложно без поставок нефти из России, считает эксперт - РИА Новости, 27.03.2023
Центральной Европе сложно без поставок нефти из России, считает эксперт
Странам Центральной Европы из-за географического положения сложно отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", и маловероятно, что они... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:15
2023-03-27T16:15
экономика
украина
россия
венгрия
укртранснафта
транснефть
цены на нефть
нефтепровод "дружба"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_ae5b21b40eb17a44557ac481798ef4fa.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Странам Центральной Европы из-за географического положения сложно отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", и маловероятно, что они сейчас будут делать шаги в эту сторону, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "Укртранснафта" намерена с 1 апреля увеличить тариф за транзит российской нефти по "Дружбе" через Украину вдвое, до 27,2 евро за тонну, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В "Транснефти" сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о параметрах и сроках там не знают. По данным газеты, рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление инфраструктуры. Согласовать изменения украинской стороне нужно прежде всего с получателями - Венгрией и Словакией, уточняет издание. "Из-за отсутствия выхода к морю потребителям российской нефти в Центральной Европе особенно сложно отказаться от поставок из РФ, из-за чего они не сделали этого ранее и, скорее всего, не сделают и сейчас. Если геополитическая ситуация не улучшится, то в долгосрочной перспективе РФ, вероятно, потеряет и эти поставки, однако это перспектива не ближайших одного-двух лет", - прокомментировал Кауфман. Украина ранее в этом году уже поднимала транзитный тариф по "Дружбе". С обращениями об увеличении тарифа также регулярно выступает Белоруссия, еще одна страна, через которую идет транзит российской нефти по "Дружбе". "В ноябре прошлого года представители Республики Беларусь просили поднять тариф на 39%, объясняя это предложение снижением объемов прокачки. Однако на данный момент страна не может диктовать собственные условия по данному вопросу, в результате чего тариф индексируется на более адекватные цифры. Например, 1 февраля 2023 года он был проиндексирован на 9%", - отметил собеседник агентства. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу "Дружба" не ведется с начала 2023 года. Транспортировка в Польшу была прекращена в конце февраля. Но по данным "Коммерсанта", поставки страну могут возобновиться в апреле. Польская Orlen подала заявку на предусмотренные контрактом с "Татнефтью" объемы (200 тысяч тонн нефти в месяц,) и они могут быть включены в планы по прокачке на второй квартал 2023 года, пишет газета.
https://ria.ru/20230217/druzhba-1852684553.html
https://ria.ru/20230323/neft-1860160596.html
https://ria.ru/20230323/neft-1859933417.html
украина
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1832004731_0:0:1777:1332_1920x0_80_0_0_90f79af894154f135f0507cfeca64d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, венгрия, укртранснафта, транснефть, цены на нефть, нефтепровод "дружба", в мире
Экономика, Украина, Россия, Венгрия, Укртранснафта, Транснефть, Цены на нефть, Нефтепровод "Дружба", В мире
Центральной Европе сложно без поставок нефти из России, считает эксперт

Аналитик Кауфман: центральной Европе сложно отказаться от поставок нефти из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Странам Центральной Европы из-за географического положения сложно отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба", и маловероятно, что они сейчас будут делать шаги в эту сторону, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
"Укртранснафта" намерена с 1 апреля увеличить тариф за транзит российской нефти по "Дружбе" через Украину вдвое, до 27,2 евро за тонну, сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. В "Транснефти" сообщили, что компании известно о намерении Украины изменить тарифы, но о параметрах и сроках там не знают. По данным газеты, рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление инфраструктуры. Согласовать изменения украинской стороне нужно прежде всего с получателями - Венгрией и Словакией, уточняет издание.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Порошенко предложил перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба"
17 февраля, 14:35
"Из-за отсутствия выхода к морю потребителям российской нефти в Центральной Европе особенно сложно отказаться от поставок из РФ, из-за чего они не сделали этого ранее и, скорее всего, не сделают и сейчас. Если геополитическая ситуация не улучшится, то в долгосрочной перспективе РФ, вероятно, потеряет и эти поставки, однако это перспектива не ближайших одного-двух лет", - прокомментировал Кауфман.
Украина ранее в этом году уже поднимала транзитный тариф по "Дружбе". С обращениями об увеличении тарифа также регулярно выступает Белоруссия, еще одна страна, через которую идет транзит российской нефти по "Дружбе".
"В ноябре прошлого года представители Республики Беларусь просили поднять тариф на 39%, объясняя это предложение снижением объемов прокачки. Однако на данный момент страна не может диктовать собственные условия по данному вопросу, в результате чего тариф индексируется на более адекватные цифры. Например, 1 февраля 2023 года он был проиндексирован на 9%", - отметил собеседник агентства.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Новак назвал причину падения цен на нефть в мире
23 марта, 18:00
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу "Дружба" не ведется с начала 2023 года. Транспортировка в Польшу была прекращена в конце февраля. Но по данным "Коммерсанта", поставки страну могут возобновиться в апреле. Польская Orlen подала заявку на предусмотренные контрактом с "Татнефтью" объемы (200 тысяч тонн нефти в месяц,) и они могут быть включены в планы по прокачке на второй квартал 2023 года, пишет газета.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Киев не понимает механизма потолка цен на нефть из России, считает эксперт
23 марта, 06:33
 
ЭкономикаУкраинаРоссияВенгрияУкртранснафтаТранснефтьЦены на нефтьНефтепровод "Дружба"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала