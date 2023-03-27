Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО
Парламент Венгрии проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО, свидетельствует информация на сайте венгерского национального собрания.
Прием Финляндии в НАТО поддержали 182 депутата, шесть выступили против.
Перед началом голосования правая партия Mi Hazánk предложила исключить из повестки заседания законопроект о ратификации членства Финляндии в НАТО, а также не ратифицировать в будущем и шведскую заявку. Оба предложения не были приняты. В партии ранее предлагали наложить вето на расширение НАТО, поскольку это может стать провокацией и шагом к мировой войне.
Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что парламент Венгрии 27 марта проголосует о членстве Финляндии в НАТО, а о членстве Швеции решение будет принято позже.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. В обе скандинавские страны были направлены делегации от парламента Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента.