https://ria.ru/20230327/nato-1861053862.html

Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО - РИА Новости, 27.03.2023

Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО

Парламент Венгрии на заседании в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО, свидетельствует информация на сайте венгерского... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:25

2023-03-27T19:25

2023-03-27T22:31

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БУДАПЕШТ, 27 мар - РИА Новости. Парламент Венгрии на заседании в понедельник проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО, свидетельствует информация на сайте венгерского национального собрания. Прием Финляндии в НАТО поддержали 182 депутата, шесть выступили против.Перед началом голосования правая партия Mi Hazánk предложила исключить из повестки заседания законопроект о ратификации членства Финляндии в НАТО, а также не ратифицировать в будущем и шведскую заявку. Оба предложения не были приняты. В партии ранее предлагали наложить вето на расширение НАТО, поскольку это может стать провокацией и шагом к мировой войне.Ранее глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что парламент Венгрии 27 марта проголосует о членстве Финляндии в НАТО, а о членстве Швеции решение будет принято позже.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по его словам, непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на 1 тысячу километров. В обе скандинавские страны были направлены делегации от парламента Венгрии.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировала лишь Турция. Сначала Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок, но уже 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Комиссия по внешнеполитическим вопросам парламента Турции 23 марта рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и впоследствии должна передать на рассмотрение парламента.

https://ria.ru/20230323/finlyandiya-1860110447.html

https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860655621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, венгрия, нато, виктор орбан, швеция