https://ria.ru/20230327/napravlenie-1860939623.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников

На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников - РИА Новости, 27.03.2023

На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников

За минувшие сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении более 400 бойцов и иностранных наемников, а также 20 единиц техники, говорится в сводке... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:20

2023-03-27T14:20

2023-03-27T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860951435_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93e1334f34141941ea5a52992fe782f4.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении более 400 бойцов и иностранных наемников, а также 20 единиц техники, говорится в сводке Минобороны."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили: более 400 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20", — заявили в военном ведомстве.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки нанесли поражение ВСУ в районах сел Двуречная, Синьковка и Кисловка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Там уничтожены около 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы "Акация" и Д-30.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах Невского (ЛНР), Ямполовки и Григоровки (ДНР). Там украинские войска потеряли более 85 бойцов, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах Владимировки и Новополя (ДНР), Малой Токмачки и Щербаков (Запорожская область). ВСУ потеряли там примерно 40 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении уничтожены около 30 украинских бойцов, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика".В целом за сутки удалось поразить 93 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 107 районах. В районе Берестового в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников.

https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860909886.html

https://ria.ru/20230327/malyar-1860830199.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении более 400 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении Конашенков об уничтожении более 400 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении 2023-03-27T14:20 true PT3M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф