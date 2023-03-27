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На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 27.03.2023 (обновлено: 15:29 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/napravlenie-1860939623.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников - РИА Новости, 27.03.2023
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников
За минувшие сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении более 400 бойцов и иностранных наемников, а также 20 единиц техники, говорится в сводке... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:20
2023-03-27T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении более 400 бойцов и иностранных наемников, а также 20 единиц техники, говорится в сводке Минобороны."На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили: более 400 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20", — заявили в военном ведомстве.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки нанесли поражение ВСУ в районах сел Двуречная, Синьковка и Кисловка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Там уничтожены около 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы "Акация" и Д-30.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах Невского (ЛНР), Ямполовки и Григоровки (ДНР). Там украинские войска потеряли более 85 бойцов, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах Владимировки и Новополя (ДНР), Малой Токмачки и Щербаков (Запорожская область). ВСУ потеряли там примерно 40 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении уничтожены около 30 украинских бойцов, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика".В целом за сутки удалось поразить 93 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 107 районах. В районе Берестового в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников.
https://ria.ru/20230327/artemovsk-1860909886.html
https://ria.ru/20230327/malyar-1860830199.html
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РИА Новости
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5
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Конашенков об уничтожении более 400 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении
Конашенков об уничтожении более 400 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
На Донецком направлении ВСУ потеряли более 400 солдат и наемников

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 400 солдат ВСУ на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска потеряли на Донецком направлении более 400 бойцов и иностранных наемников, а также 20 единиц техники, говорится в сводке Минобороны.
"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили: более 400 украинских военнослужащих и наемников, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевая машина РСЗО "Град" и одна гаубица Д-20", — заявили в военном ведомстве.
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Вчера, 12:53

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки нанесли поражение ВСУ в районах сел Двуречная, Синьковка и Кисловка (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Там уничтожены около 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, гаубицы "Акация" и Д-30.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" поразила подразделения противника в районах Невского (ЛНР), Ямполовки и Григоровки (ДНР). Там украинские войска потеряли более 85 бойцов, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.
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Южно-Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка "Восток" наносила удары в районах Владимировки и Новополя (ДНР), Малой Токмачки и Щербаков (Запорожская область). ВСУ потеряли там примерно 40 военнослужащих, два пикапа и гаубицу Д-20.
На Херсонском направлении уничтожены около 30 украинских бойцов, два автомобиля и одна самоходная гаубица "Гвоздика".
В целом за сутки удалось поразить 93 артиллерийских подразделения, живую силу и технику в 107 районах. В районе Берестового в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны. Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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