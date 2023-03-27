https://ria.ru/20230327/nalogi-1860942510.html
Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков
Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков - РИА Новости, 27.03.2023
Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) в кратчайшие сроки выявить и обеспечить решение проблем налогоплательщиков по единому РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:26
2023-03-27T14:26
2023-03-27T14:26
экономика
россия
жкх
даниил егоров
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) в кратчайшие сроки выявить и обеспечить решение проблем налогоплательщиков по единому налоговому счету, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "ФНС России при участии общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" обеспечить организацию обратной связи с налогоплательщиками в отношении функционирования системы единого налогового счета и решение выявленных проблем в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении. Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 апреля. Ответственными за исполнение поручения назначены глава ФНС Даниил Егоров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Кроме того, президент поручил комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" совместно с Минфином и ФНС оценить функционирование системы единого налогового счета применительно к бюджетной системе России. Также они должны представить предложения по ее совершенствованию. Доклад подготовят к 15 апреля. Руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер, глава Минфина Антон Силуанов и глава ФНС Даниил Егоров будут ответственными за исполнение поручения. Единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января 2023 года. Их могут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.
https://ria.ru/20230327/udostoverenie-1860923786.html
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экономика, россия, жкх, даниил егоров, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, ЖКХ, Даниил Егоров, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков
Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков по единому налоговому счету