https://ria.ru/20230327/nalogi-1860942510.html

Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков

Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков - РИА Новости, 27.03.2023

Путин поручил ФНС разобраться с проблемами налогоплательщиков

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) в кратчайшие сроки выявить и обеспечить решение проблем налогоплательщиков по единому РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:26

2023-03-27T14:26

2023-03-27T14:26

экономика

россия

жкх

даниил егоров

владимир путин

михаил кузнецов (экс-губернатор)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) в кратчайшие сроки выявить и обеспечить решение проблем налогоплательщиков по единому налоговому счету, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "ФНС России при участии общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" обеспечить организацию обратной связи с налогоплательщиками в отношении функционирования системы единого налогового счета и решение выявленных проблем в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении. Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 апреля. Ответственными за исполнение поручения назначены глава ФНС Даниил Егоров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Кроме того, президент поручил комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" совместно с Минфином и ФНС оценить функционирование системы единого налогового счета применительно к бюджетной системе России. Также они должны представить предложения по ее совершенствованию. Доклад подготовят к 15 апреля. Руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер, глава Минфина Антон Силуанов и глава ФНС Даниил Егоров будут ответственными за исполнение поручения. Единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП) налогоплательщика заработали в России с 1 января 2023 года. Их могут использовать как физические, так и юридические лица, а все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.

https://ria.ru/20230327/udostoverenie-1860923786.html

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экономика, россия, жкх, даниил егоров, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор), федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)