https://ria.ru/20230327/naemniki-1860809226.html

Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными

Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными - РИА Новости, 27.03.2023

Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными

Украинские националисты, наряду с наемниками из США, верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, написал в Twitter первый заместитель... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T04:11

2023-03-27T04:11

2023-03-27T09:04

в мире

сша

дмитрий полянский

оон

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские националисты, наряду с наемниками из США, верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, написал в Twitter первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.

https://ria.ru/20230317/naemniki-1858579945.html

сша

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в мире, сша, дмитрий полянский, оон, twitter