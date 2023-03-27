Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными
Полянский: украинские националисты и наемники из США не соблюдают международное право
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские националисты, наряду с наемниками из США, верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, написал в Twitter первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.
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"The New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", — заявил Полянский.
Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.
Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.