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Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными - РИА Новости, 27.03.2023
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04:11 27.03.2023 (обновлено: 09:04 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/naemniki-1860809226.html
Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными
Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными - РИА Новости, 27.03.2023
Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными
Украинские националисты, наряду с наемниками из США, верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, написал в Twitter первый заместитель... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T04:11
2023-03-27T09:04
в мире
сша
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские националисты, наряду с наемниками из США, верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, написал в Twitter первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.
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в мире, сша, дмитрий полянский, оон, twitter
В мире, США, Дмитрий Полянский, ООН, Twitter
Полянский объяснил бесчеловечность обращения ВСУ с пленными

Полянский: украинские националисты и наемники из США не соблюдают международное право

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие морской пехоты в укрытии
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские националисты, наряду с наемниками из США, верят в свое право безнаказанно нарушать международное право, написал в Twitter первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.
«

"The New York Times заявляет, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", — заявил Полянский.

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором отмечается, что на украинском фронте активны люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США", но, несмотря на это, у них есть свободный доступ к американскому оружию.
Кроме того, в статье говорится, что многие американские "солдаты удачи" "конфликтуют друг с другом" и предпринимают попытки нажиться на конфликте.
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В миреСШАДмитрий ПолянскийООНTwitter
 
 
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