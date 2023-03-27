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В Чувашии уничтожили зараженное сибирской язвой мясо

В Чувашии уничтожили зараженное сибирской язвой мясо - РИА Новости, 27.03.2023

В Чувашии уничтожили зараженное сибирской язвой мясо

Зараженное сибирской язвой мясо забитого бычка уничтожили в Чувашии, сообщает госветслужба республики. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T13:37

2023-03-27T13:37

2023-03-27T13:37

происшествия

цивильский район

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Зараженное сибирской язвой мясо забитого бычка уничтожили в Чувашии, сообщает госветслужба республики. Ранее сообщалось, что житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой, и продал его. Мясо было обнаружено и изъято 23 марта у двух жительниц Чувашии. "От обнаруженного мяса и с мест его хранения был проведен отбор проб для лабораторного исследования на сибирскую язву. В результате лабораторных исследований в отобранных пробах обнаружена ДНК возбудителя сибирской язвы… Сотрудниками ветеринарной службы в присутствии представителей управления Россельхознадзора проведено сжигание продуктов убоя в передвижном инсинераторе (печи для сжигания – ред.) обнаруженных продуктов убоя, а также проведены дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении. Как сообщает межрегиональное управление Россельхознадора, правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией Чувашии принято решение не вводить карантин по сибирской язве в деревне Яуши Чебоксарского муниципального округа, где обнаружили мясо больного бычка. "В зонах, где оно хранилось и обнаружено, проведены дезинфекционные мероприятия. Восприимчивых животных на месте выявления фактора передачи возбудителя сибирской язвы в деревне Яуши нет", - отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье 249 УК РФ "Нарушение ветеринарных правил". По данным следствия, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель.

https://ria.ru/20230324/zabolevanie-1860474731.html

https://ria.ru/20230323/yazva-1860121661.html

цивильский район

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чувашская республика (чувашия)

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происшествия, цивильский район, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество, чувашская республика (чувашия)