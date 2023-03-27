https://ria.ru/20230327/murmansk-1860893787.html

В Заполярье знакомство с бытом саамов увеличивает продолжительность туров

В Заполярье знакомство с бытом саамов увеличивает продолжительность туров - РИА Новости, 27.03.2023

В Заполярье знакомство с бытом саамов увеличивает продолжительность туров

В Мурманской области развитие этнографического туризма позволяет существенно увеличить продолжительность визитов, сообщил председатель регионального комитета по РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T18:34

2023-03-27T18:34

2023-03-27T18:49

туризм

туризм

новости - туризм

мурманская область

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Мурманской области развитие этнографического туризма позволяет существенно увеличить продолжительность визитов, сообщил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев."Если раньше большинство гостей приезжали на короткие периоды, две-три ночи, то сейчас важный повод задержаться в регионе — знакомство с культурой коренных малочисленных народов — саамов, — рассказал чиновник. — В 2022 году выросло число путешественников, приезжающих на три-пять ночей".По словам Елисеева, сейчас в регионе этнографическую программу предлагают несколько комплексов. Это, например, "Олений двор" в общине "Лопарская", этнографический комплекс и община "Тулома", родовая община "Пуаз", саамская деревня "Самь-Сыйт". Там гостей знакомят с культурой, бытом, кухней и традициями коренных народов.Мурманская область стала первым регионом, в котором национальный туроператор "Алеан" запустил проект по популяризации путешествий по России "Экспедиции к лучшим традициям", рассказала коммерческий директор компании Оксана Булах. За последний год количество бронирований в регион выросло в 2,5 раза. Развитие этнографической составляющей позволит увеличить турпоток еще на 15 процентов, прогнозируют специалисты туроператора.

https://ria.ru/20230109/arktika-1841656537.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, мурманская область