https://ria.ru/20230327/murashko-1860813234.html
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций - РИА Новости, 27.03.2023
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций
Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:26
2023-03-27T06:26
2023-03-27T06:26
общество
россия
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской продукции, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Система здравоохранения работает стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе системы здравоохранения спустя год после введения санкций. Он отметил, что отрасль сегодня наращивает обороты, в том числе по разработке и производству отечественной медицинской продукции.
https://ria.ru/20230325/murashko-1860591391.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций
Мурашко: система здравоохранения спустя год после введения санкций работает стабильно
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской продукции, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Система здравоохранения работает стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе системы здравоохранения спустя год после введения санкций.
Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко
Он отметил, что отрасль сегодня наращивает обороты, в том числе по разработке и производству отечественной медицинской продукции.