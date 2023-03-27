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Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций - РИА Новости, 27.03.2023
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06:26 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/murashko-1860813234.html
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций - РИА Новости, 27.03.2023
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций
Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:26
2023-03-27T06:26
общество
россия
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской продукции, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Система здравоохранения работает стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе системы здравоохранения спустя год после введения санкций. Он отметил, что отрасль сегодня наращивает обороты, в том числе по разработке и производству отечественной медицинской продукции.
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций

Мурашко: система здравоохранения спустя год после введения санкций работает стабильно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской продукции, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Система здравоохранения работает стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе системы здравоохранения спустя год после введения санкций.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Искусственный интеллект в медицине не заменит врача, заявил Мурашко
25 марта, 14:06
Он отметил, что отрасль сегодня наращивает обороты, в том числе по разработке и производству отечественной медицинской продукции.
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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