https://ria.ru/20230327/murashko-1860813234.html

Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций

Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций - РИА Новости, 27.03.2023

Мурашко оценил систему здравоохранения спустя год после введения санкций

Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:26

2023-03-27T06:26

2023-03-27T06:26

общество

россия

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Система здравоохранения России спустя год после введения санкций работает стабильно, наращиваются обороты по разработке и производству отечественной медицинской продукции, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Система здравоохранения работает стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о работе системы здравоохранения спустя год после введения санкций. Он отметил, что отрасль сегодня наращивает обороты, в том числе по разработке и производству отечественной медицинской продукции.

https://ria.ru/20230325/murashko-1860591391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мурашко