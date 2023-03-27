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В Москве пьяный мужчина попытался развратить подростка в автобусе
В Москве пьяный мужчина попытался развратить подростка в автобусе - РИА Новости, 27.03.2023
В Москве пьяный мужчина попытался развратить подростка в автобусе
Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина, будучи пьяным, показал незнакомому мальчику в автобусе с телефона порнографическое... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:04
2023-03-27T17:04
2023-03-27T17:04
происшествия
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юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина, будучи пьяным, показал незнакомому мальчику в автобусе с телефона порнографическое видео, а затем предложил вступить с ним в "половую связь", сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста", - сказала Иванова. По данным следствия, 20 марта мужчина 1984 года рождения в автобусе, будучи пьяным, подсел к 13-летнему подростку и продемонстрировал ему со своего мобильного порнографические материалы, после чего предложил мальчику вступить с ним в половую связь, но подросток отказался. В результате о произошедшем подросток рассказал родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы. "В короткий срок мужчина установлен и задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова. Она отметила, что фигуранта сейчас проверяют на возможную причастность и к другим аналогичным преступлениям.
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происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве пьяный мужчина попытался развратить подростка в автобусе
Пьяный мужчина попытался развратить в автобусе подростка в Москве, возбуждено дело
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина, будучи пьяным, показал незнакомому мальчику в автобусе с телефона порнографическое видео, а затем предложил вступить с ним в "половую связь", сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста", - сказала Иванова.
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По данным следствия, 20 марта мужчина 1984 года рождения в автобусе, будучи пьяным, подсел к 13-летнему подростку и продемонстрировал ему со своего мобильного порнографические материалы, после чего предложил мальчику вступить с ним в половую связь, но подросток отказался.
В результате о произошедшем подросток рассказал родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы.
"В короткий срок мужчина установлен и задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Она отметила, что фигуранта сейчас проверяют на возможную причастность и к другим аналогичным преступлениям.
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