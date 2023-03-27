https://ria.ru/20230327/moskva-1861007565.html

В Москве пьяный мужчина попытался развратить подростка в автобусе

В Москве пьяный мужчина попытался развратить подростка в автобусе - РИА Новости, 27.03.2023

В Москве пьяный мужчина попытался развратить подростка в автобусе

Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина, будучи пьяным, показал незнакомому мальчику в автобусе с телефона порнографическое... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:04

2023-03-27T17:04

2023-03-27T17:04

происшествия

москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755957047_0:93:2971:1764_1920x0_80_0_0_7905275664f94a1198a8369f43ae661b.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина, будучи пьяным, показал незнакомому мальчику в автобусе с телефона порнографическое видео, а затем предложил вступить с ним в "половую связь", сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста", - сказала Иванова. По данным следствия, 20 марта мужчина 1984 года рождения в автобусе, будучи пьяным, подсел к 13-летнему подростку и продемонстрировал ему со своего мобильного порнографические материалы, после чего предложил мальчику вступить с ним в половую связь, но подросток отказался. В результате о произошедшем подросток рассказал родителям, которые сразу обратились в правоохранительные органы. "В короткий срок мужчина установлен и задержан, в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Зюзинским районным судом Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова. Она отметила, что фигуранта сейчас проверяют на возможную причастность и к другим аналогичным преступлениям.

https://ria.ru/20230327/zhitelnitsa-1860996918.html

https://ria.ru/20230327/konfety-1860910902.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)