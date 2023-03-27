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Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник - РИА Новости, 27.03.2023
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08:21 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/moskva-1860821193.html
Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник
Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник - РИА Новости, 27.03.2023
Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник
Облачная, дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, туман рассеется после 09.00 по мск, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T08:21
2023-03-27T08:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр синенков
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Облачная, дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, туман рассеется после 09.00 по мск, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве плюс 7-9 градусов, по Московской области плюс 5-10 градусов", - сказал Синенков. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 738 миллиметров ртутного столба. Синоптик пояснил, что в столичном регионе местами остается туман, но ожидается, что он рассеется после 09.00 по мск. По словам Синенкова, в аэропортах столицы видимость уже в порядке. Так, например, в Шереметьево видимость составляет 1,3 километра, в Домодедово - 5 километров, а во Внуково - 1,6 километров.
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общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник

Облачная, дождливая погода и до плюс девяти градусов ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди с зонтами во время дождя на Красной площади в Москве
Люди с зонтами во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Люди с зонтами во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Облачная, дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, туман рассеется после 09.00 по мск, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В понедельник мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве плюс 7-9 градусов, по Московской области плюс 5-10 градусов", - сказал Синенков.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 738 миллиметров ртутного столба.
Синоптик пояснил, что в столичном регионе местами остается туман, но ожидается, что он рассеется после 09.00 по мск. По словам Синенкова, в аэропортах столицы видимость уже в порядке. Так, например, в Шереметьево видимость составляет 1,3 километра, в Домодедово - 5 километров, а во Внуково - 1,6 километров.
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Вчера, 22:58
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр СиненковШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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