https://ria.ru/20230327/moskva-1860821193.html

Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник

Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник - РИА Новости, 27.03.2023

Москвичам пообещали облачную и дождливую погоду в понедельник

Облачная, дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, туман рассеется после 09.00 по мск, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T08:21

2023-03-27T08:21

2023-03-27T08:21

общество

москва

московская область (подмосковье)

александр синенков

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Облачная, дождливая погода и до плюс 9 градусов ожидается в Москве в понедельник, туман рассеется после 09.00 по мск, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В понедельник мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве плюс 7-9 градусов, по Московской области плюс 5-10 градусов", - сказал Синенков. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 738 миллиметров ртутного столба. Синоптик пояснил, что в столичном регионе местами остается туман, но ожидается, что он рассеется после 09.00 по мск. По словам Синенкова, в аэропортах столицы видимость уже в порядке. Так, например, в Шереметьево видимость составляет 1,3 километра, в Домодедово - 5 километров, а во Внуково - 1,6 километров.

https://ria.ru/20230326/pogoda-1860791903.html

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)