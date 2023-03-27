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Молдавия проводит учения спецназа с Румынией, США и Британией
Молдавия проводит учения спецназа с Румынией, США и Британией - РИА Новости, 27.03.2023
Молдавия проводит учения спецназа с Румынией, США и Британией
Спецназ Молдавии с понедельника приступает к учениям вместе с военными из Румынии, США и Великобритании, граждан предупреждают, что по дорогам будет... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:40
2023-03-27T10:40
2023-03-27T10:40
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КИШИНЕВ, 27 мар - РИА Новости. Спецназ Молдавии с понедельника приступает к учениям вместе с военными из Румынии, США и Великобритании, граждан предупреждают, что по дорогам будет передвигаться военная техника, сообщила пресс-служба министерства обороны. "Солдаты национальной армии будут тренироваться вместе со своими коллегами из Румынии, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на многонациональных учениях JCET-2023. По сценарию военнослужащие четырех стран выполнят передовые боевые стрельбы, прыжки с парашютом, учения в полевых условиях с выполнением конкретных задач", - сообщается на сайте минобороны. Учения пройдут в учебных центрах национальной армии с 27 марта по 7 апреля и направлены на совместную подготовку и обмен опытом между бойцами молдавского, румынского, американского и британского спецназа, а также на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами. В минобороны предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей в учебные центры. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу. Учения JCET проходят в соответствии с планом внешней деятельности министерства обороны и национальной армии Молдавии на 2023 год. Бойцы батальона специального назначения Fulger участвуют в JCET с 2009 года.
https://ria.ru/20230326/moldaviya-1860741310.html
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в мире, молдавия, румыния, великобритания
В мире, Молдавия, Румыния, Великобритания
Молдавия проводит учения спецназа с Румынией, США и Британией
Бойцы спецназа Молдавии проводят учения с коллегами из Румынии, США и Британии