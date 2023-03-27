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Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире - РИА Новости, 27.03.2023
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15:45 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/mishustin-1860969158.html
Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире
Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире - РИА Новости, 27.03.2023
Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире
У Союзного государства РФ и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T15:45
2023-03-27T15:45
россия
белоруссия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. У Союзного государства РФ и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. "У Союзного государства большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства. Он также отметил, что предстоящее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений.
https://ria.ru/20230327/golovchenko-1860965167.html
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россия, белоруссия, михаил мишустин
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире

Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в международной архитектуре

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. У Союзного государства РФ и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
"У Союзного государства большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства.
Он также отметил, что предстоящее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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РоссияБелоруссияМихаил Мишустин
 
 
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