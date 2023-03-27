https://ria.ru/20230327/mishustin-1860969158.html

Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире

Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире - РИА Новости, 27.03.2023

Мишустин заявил, что у Союзного государства большое будущее в мире

У Союзного государства РФ и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:45

2023-03-27T15:45

2023-03-27T15:45

россия

белоруссия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. У Союзного государства РФ и Белоруссии большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. "У Союзного государства большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран", - сказал он на заседании Совета министров Союзного государства. Он также отметил, что предстоящее заседание Высшего Государственного совета Союзного государства позволит придать новый импульс развитию братских российско-белорусских отношений.

https://ria.ru/20230327/golovchenko-1860965167.html

россия

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, михаил мишустин