Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине
Экс-премьер Словакии Фицо назвал передачу МиГ-29 Украине грубым нарушением конституции
Истребитель МиГ-29А армии Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Истребители Миг-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования, считает бывший премьер-министр страны, глава партии SMER Роберт Фицо.
На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.
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"Даже 100 американских вертолетов не изменят того, что наши истребители были подарены Украине с грубым нарушением конституции Словакии. Для нас эта тема не закрыта, мы будем настаивать на квалифицированном расследовании", - написал Фицо на своей странице в Facebook*.
По его словам, в Словакии нет ни одного судебного юриста, который бы утверждал, что действующее правительство имело право принимать решение о передаче истребителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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