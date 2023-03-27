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Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/mig29-1860860993.html
Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине
Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023
Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине
Истребители Миг-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования, считает бывший... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:03
2023-03-27T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
роберт фицо
нато
миг-29
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БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Истребители Миг-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования, считает бывший премьер-министр страны, глава партии SMER Роберт Фицо. На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper. По его словам, в Словакии нет ни одного судебного юриста, который бы утверждал, что действующее правительство имело право принимать решение о передаче истребителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, МиГ-29
Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине

Экс-премьер Словакии Фицо назвал передачу МиГ-29 Украине грубым нарушением конституции

© Public Domain / TSGT. BRAD FALLINИстребитель МиГ-29А армии Словакии
Истребитель МиГ-29А армии Словакии
© Public Domain / TSGT. BRAD FALLIN
Истребитель МиГ-29А армии Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Истребители Миг-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования, считает бывший премьер-министр страны, глава партии SMER Роберт Фицо.
На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper.
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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"Даже 100 американских вертолетов не изменят того, что наши истребители были подарены Украине с грубым нарушением конституции Словакии. Для нас эта тема не закрыта, мы будем настаивать на квалифицированном расследовании", - написал Фицо на своей странице в Facebook*.
По его словам, в Словакии нет ни одного судебного юриста, который бы утверждал, что действующее правительство имело право принимать решение о передаче истребителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Легкий фронтовой истребитель МиГ-29
23 марта, 16:24
Инфографика
Легкий фронтовой истребитель МиГ-29Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоберт ФицоНАТОМиГ-29
 
 
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