https://ria.ru/20230327/mig29-1860860993.html

Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине

Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине - РИА Новости, 27.03.2023

Экс-премьер Словакии раскритиковал передачу истребителей МиГ-29 Украине

Истребители Миг-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования, считает бывший... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:03

2023-03-27T11:03

2023-03-27T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

словакия

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нато

миг-29

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БРАТИСЛАВА, 27 мар - РИА Новости. Истребители Миг-29 были переданы Украине с грубым нарушением норм конституции Словакии, что требует проведения квалифицированного расследования, считает бывший премьер-министр страны, глава партии SMER Роберт Фицо. На прошлой неделе Словакия передала Украине четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что отправка остальных истребителей состоится в ближайшее время. По его данным, в качестве компенсации США передаст Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper. По его словам, в Словакии нет ни одного судебного юриста, который бы утверждал, что действующее правительство имело право принимать решение о передаче истребителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато, миг-29