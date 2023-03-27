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Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 27.03.2023 (обновлено: 10:26 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/mig29-1860837789.html
Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29
Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2023
Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29
Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T09:52
2023-03-27T10:26
специальная военная операция на украине
украина
польша
миг-29
мид польши
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ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. "Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте", — сказал дипломат.По его словам, Минобороны "пока предпочитает держать это дело в секрете", поэтому других подробностей нет.По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. Ранее президент республики Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии анонсировало передачу ВСУ своих истребителей МиГ-29. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставок боевых самолетов.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html
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украина, польша, миг-29, мид польши
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, МиГ-29, МИД Польши
Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
"Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте", — сказал дипломат.
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По его словам, Минобороны "пока предпочитает держать это дело в секрете", поэтому других подробностей нет.
По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
Ранее президент республики Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии анонсировало передачу ВСУ своих истребителей МиГ-29. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставок боевых самолетов.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Легкий фронтовой истребитель МиГ-29
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Легкий фронтовой истребитель МиГ-29Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаМиГ-29МИД Польши
 
 
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