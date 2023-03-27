https://ria.ru/20230327/mig29-1860837789.html

Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29

Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2023

Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29

Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:52

2023-03-27T09:52

2023-03-27T10:26

специальная военная операция на украине

украина

польша

миг-29

мид польши

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ВАРШАВА, 27 мар — РИА Новости. Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. "Эта процедура проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно. Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте", — сказал дипломат.По его словам, Минобороны "пока предпочитает держать это дело в секрете", поэтому других подробностей нет.По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ. Ранее президент республики Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. Позже правительство Словакии анонсировало передачу ВСУ своих истребителей МиГ-29. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что "не исключает" поставок боевых самолетов.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230325/ukraina-1860507634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, миг-29, мид польши