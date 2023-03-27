https://ria.ru/20230327/mid-1861078631.html

МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии

МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2023

МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии

Неадекватная реакция некоторых западных стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, следует из заявления РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T22:08

2023-03-27T22:08

2023-03-27T23:41

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Неадекватная реакция некоторых западных стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, следует из заявления официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства."Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников", — отметила дипломат.По ее словам, на фоне развязанной против России гибридной войны и признании НАТО о желании нанести Москве "стратегическое поражение" рассчитывать на отсутствие каких-либо контрмер со стороны Кремля наивно. Россия, подчеркнула Захарова, с озабоченностью отмечает все чаще звучащие призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе. При этом реакция Москвы всегда была сдержанной, добавила она."В отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину. Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории", — подытожила представитель МИД.В прошедшую субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.

https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860906971.html

https://ria.ru/20230327/kitay-1860857881.html

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