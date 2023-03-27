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МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии
МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2023
МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии
Неадекватная реакция некоторых западных стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, следует из заявления РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T22:08
2023-03-27T22:08
2023-03-27T23:41
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Неадекватная реакция некоторых западных стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, следует из заявления официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства."Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников", — отметила дипломат.По ее словам, на фоне развязанной против России гибридной войны и признании НАТО о желании нанести Москве "стратегическое поражение" рассчитывать на отсутствие каких-либо контрмер со стороны Кремля наивно. Россия, подчеркнула Захарова, с озабоченностью отмечает все чаще звучащие призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе. При этом реакция Москвы всегда была сдержанной, добавила она."В отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину. Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории", — подытожила представитель МИД.В прошедшую субботу Владимир Путин сообщил, что Москва и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.
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россия, белоруссия, в мире, москва, мария захарова, нато
Россия, Белоруссия, В мире, Москва, Мария Захарова, НАТО
МИД России прокомментировал реакцию стран на ядерное оружие в Белоруссии
МИД: Россия недоумевает из-за реакции Запада на размещение ядерного оружия в Белоруссии
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
Неадекватная реакция некоторых западных стран на решение разместить в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие вызывает недоумение, следует из заявления официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте
ведомства.
"Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников", — отметила дипломат.
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По ее словам, на фоне развязанной против России гибридной войны и признании НАТО о желании нанести Москве "стратегическое поражение" рассчитывать на отсутствие каких-либо контрмер со стороны Кремля наивно.
Россия, подчеркнула Захарова, с озабоченностью отмечает все чаще звучащие призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе. При этом реакция Москвы всегда была сдержанной, добавила она.
"В отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае речь идет о Союзном государстве, официально имеющем общую военную доктрину. Поэтому речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории", — подытожила представитель МИД.
В прошедшую субботу Владимир Путин сообщил, что Москва
и Минск договорились, не нарушая международных обязательств, разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он объяснил, что Россия не передает соседней республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали в течение десятилетия. Строительство хранилища для оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.
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