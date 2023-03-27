https://ria.ru/20230327/metan-1861022782.html

Польша призвала блокировать директиву ЕС о сокращении выбросов метана

Польша призвала блокировать директиву ЕС о сокращении выбросов метана - РИА Новости, 27.03.2023

Польша призвала блокировать директиву ЕС о сокращении выбросов метана

Польша призвала блокировать директиву Европейского парламента о сокращении выбросов метана, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:46

2023-03-27T17:46

2023-03-27T17:46

в мире

польша

анна москва

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ВАРШАВА, 27 мар – РИА Новости. Польша призвала блокировать директиву Европейского парламента о сокращении выбросов метана, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. "Одними голосами наших правых парламентариев мы не можем заблокировать этот документ", - сказала она. "Только солидарное голосование всех наших евродепутатов ... и хороший диалог между нашими депутатами с коллегами из других стран позволит хотя бы с точки зрения социального диалога, общественных договоренностей, общественного интереса, заблокировать этот документ ", - заявила Анна Москва. По подсчетам экологов, Польша выделяет больше всего метана в Европейском союзе, что связано с большим объемом добычи каменного угля. На тысячу тонн добываемого польского угля приходилось более девяти тонн выбросов метана. Изменения, обсуждаемые в Европейском парламенте, предполагают, что к 2027 году шахты должны будут выбрасывать до пяти тонн метана на тысячу тонн каменного или бурого угля. В 2031 году лимит будет снижен до трех тонн.

https://ria.ru/20230324/aktsiya-1860509590.html

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