Путин наградил мальчика Федора из Брянской области медалью "За отвагу"
Путин наградил мальчика Федора, спасшего девочек при атаке диверсантов на Брянскую область
© Пресс-служба губернатора Брянской областиФедор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов
© Пресс-служба губернатора Брянской области
Федор Симоненко из Брянской области, спасший детей при атаке украинских диверсантов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Школьника Федора Симоненко из Брянской области, спасшего, несмотря на полученные ранения, двух девочек во время нападения украинских диверсантов, наградят медалью "За отвагу", указ об этом подписал Владимир Путин.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Симоненко Федора Витальевича — учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новоропской средней общеобразовательной школы Климовского района Брянской области", — говорится в документе.
В начале марта на территорию приграничного Климовского района с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, водители погибли.
В одной из машин в школу ехали десятилетний Федор и еще две девочки. Мальчик получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела.
Ребенку провели четырехчасовую операцию, врачам удалось извлечь пулю, попавшую в левую плевральную полость. Около двух недель Федор провел в больнице, в середине марта его выписали.
Президент Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.