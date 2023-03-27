https://ria.ru/20230327/marsel-1860984176.html
В Марселе в понедельник возобновят сбор мусора
В Марселе в понедельник возобновят сбор мусора - РИА Новости, 27.03.2023
В Марселе в понедельник возобновят сбор мусора
В Марселе с понедельника возобновляется сбор мусора, копившегося с 20 марта из-за забастовки уборщиков, сообщил в понедельник заместитель генерального секретаря РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:15
2023-03-27T16:15
2023-03-27T16:15
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марсель
париж
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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. В Марселе с понедельника возобновляется сбор мусора, копившегося с 20 марта из-за забастовки уборщиков, сообщил в понедельник заместитель генерального секретаря профсоюза Force Ouviere (Рабочая сила) Патрик Айаш. "Общенациональная забастовка безусловно продолжается, еще завтра будет забастовка, но что касается сбора (мусора) на территории (города), сотрудники возобновили работу", - сказал Патрик Айаш в эфире телеканала BFMTV. Наиболее кризисная ситуация с мусором на фоне забастовок прослеживалась в Париже. По состоянию на 26 марта, по данным мэрии города, на улицах Парижа скопилось более 7,8 тысячи тонн отходов. Их стало несколько меньше, чем было за день до этого, когда на улицах французской столицы скопились 9,8 тысячи тонн мусора.
https://ria.ru/20230327/npz-1860967551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, марсель, париж
В мире, Франция, Марсель, Париж
В Марселе в понедельник возобновят сбор мусора
В профсоюзе заявили, что в Марселе в понедельник возобновят сбор мусора после забастовки