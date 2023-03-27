https://ria.ru/20230327/mariupol-1860874667.html

Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя

Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя - РИА Новости, 27.03.2023

Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя

Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:39

2023-03-27T11:39

2023-03-27T11:57

мариуполь

происшествия

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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения.По его словам, начальнику главка госпитализация не понадобилась.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте покушения работают эксперты-криминалисты. В городе введен план "Перехват".

мариуполь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе 2023-03-27T11:39 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, происшествия, видео