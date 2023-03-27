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Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя - РИА Новости, 27.03.2023
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11:39 27.03.2023 (обновлено: 11:57 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/mariupol-1860874667.html
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя - РИА Новости, 27.03.2023
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:39
2023-03-27T11:57
мариуполь
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения.По его словам, начальнику главка госпитализация не понадобилась.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте покушения работают эксперты-криминалисты. В городе введен план "Перехват".
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Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
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мариуполь, происшествия, видео
Мариуполь, Происшествия
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения.
2023-03-27T11:39
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Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя

Закрепленная под машиной бомба сработала, когда начальник полиции Мариуполя был рядом

© РИА НовостиМесто покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Место покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
© РИА Новости
Место покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения.
По его словам, начальнику главка госпитализация не понадобилась.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте покушения работают эксперты-криминалисты. В городе введен план "Перехват".
 
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