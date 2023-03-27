https://ria.ru/20230327/mariupol-1860874667.html
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя - РИА Новости, 27.03.2023
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:39
2023-03-27T11:39
2023-03-27T11:57
мариуполь
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения.По его словам, начальнику главка госпитализация не понадобилась.Как передает корреспондент РИА Новости, на месте покушения работают эксперты-криминалисты. В городе введен план "Перехват".
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
2023-03-27T11:39
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, происшествия, видео
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения.
2023-03-27T11:39
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PT0M30S
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя
Закрепленная под машиной бомба сработала, когда начальник полиции Мариуполя был рядом
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Бомба, закрепленная под машиной начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сработала, когда он находился рядом с автомобилем, серьезных ранений удалось избежать, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения.
По его словам, начальнику главка госпитализация не понадобилась.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте покушения работают эксперты-криминалисты. В городе введен план "Перехват".