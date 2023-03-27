https://ria.ru/20230327/mariupol-1860870477.html
Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции
Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции - РИА Новости, 27.03.2023
Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции
Эксперты-криминалисты работают на месте покушения на начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:30
2023-03-27T11:30
2023-03-27T12:01
мариуполь
мвд днр
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Эксперты-криминалисты работают на месте покушения на начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сообщил корреспондент РИА Новости.Представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения, уточнил, что начальнику главка госпитализация не понадобилась.В городе введен план "Перехват".
https://ria.ru/20230327/mariupol-1860874667.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе
2023-03-27T11:30
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, мвд днр, происшествия
Мариуполь, МВД ДНР, Происшествия
Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции
Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции Москвина
МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Эксперты-криминалисты работают на месте покушения на начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сообщил корреспондент РИА Новости.
Представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения, уточнил, что начальнику главка госпитализация не понадобилась.
В городе введен план "Перехват".
Появились подробности покушения на начальника полиции Мариуполя