https://ria.ru/20230327/mariupol-1860870477.html

Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции

Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции - РИА Новости, 27.03.2023

Криминалисты работают в Мариуполе на месте покушения на начальника полиции

Эксперты-криминалисты работают на месте покушения на начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:30

2023-03-27T11:30

2023-03-27T12:01

мариуполь

мвд днр

происшествия

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МАРИУПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости. Эксперты-криминалисты работают на месте покушения на начальника главка МВД ДНР по Мариуполю Михаила Москвина, сообщил корреспондент РИА Новости.Представитель правоохранительных органов, работающий на месте покушения, уточнил, что начальнику главка госпитализация не понадобилась.В городе введен план "Перехват".

https://ria.ru/20230327/mariupol-1860874667.html

мариуполь

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Ольга Фомченкова

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Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе Кадры с места покушения на начальника городского управления МВД в Мариуполе 2023-03-27T11:30 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мариуполь, мвд днр, происшествия