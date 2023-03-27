https://ria.ru/20230327/luvr-1860908745.html

Сотрудники Лувра вышли на забастовку против пенсионной реформы

Сотрудники Лувра вышли на забастовку против пенсионной реформы - РИА Новости, 27.03.2023

Сотрудники Лувра вышли на забастовку против пенсионной реформы

Сотрудники Лувра в Париже в понедельник проводят забастовку против пенсионной реформы, работа музея приостановлена, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:49

2023-03-27T12:49

2023-03-27T12:49

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париж

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ПАРИЖ, 27 мар - РИА Новости. Сотрудники Лувра в Париже в понедельник проводят забастовку против пенсионной реформы, работа музея приостановлена, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. В понедельник десятки работников Лувра по призыву музейного профсоюза устроили забастовку против повышения пенсионного возраста во Франции, музей временно не работает. Протестующие заблокировали вход в Лувр и не пропускают туда посетителей. Они требуют снизить пенсионный возраст до 60 лет. Обстановка на акции протеста сохраняется спокойная. "Блокада Лувра является частью нашей борьбы против пенсионной реформы Эммануэля Макрона, который хочет нам ее навязать вопреки общественному мнению. Мы намерены бастовать весь день, так что Лувр будет закрыт сегодня", - сообщил в беседе с агентством один из протестующих. В четверг по всей Франции прошла девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. На фоне забастовки в стране было организовано порядка 240 акций протеста. По данным МВД страны, в них приняли участие более 1 миллиона человек. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, акция сопровождалась беспорядками, возникло несколько очагов стычек протестующих с полицией. Они забрасывали её коктейлями Молотова, файерами и петардами, а также наполненными разными жидкостями пластиковыми и стеклянными бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в пятницу, что в результате протестов по всей стране были задержаны более 450 человек. На прошлой неделе премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов во Франции, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

https://ria.ru/20230326/moskalkova-1860745309.html

https://ria.ru/20230326/zhaloby-1860793221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, эммануэль макрон, лувр, париж