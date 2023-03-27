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В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми - РИА Новости, 27.03.2023
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17:36 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/lodka-1861020072.html
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми - РИА Новости, 27.03.2023
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми
Надувная лодка с тремя людьми перевернулась на реке Лама в Волоколамском районе Московской области, водолазы приступили к поиску, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:36
2023-03-27T17:36
происшествия
волоколамский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Надувная лодка с тремя людьми перевернулась на реке Лама в Волоколамском районе Московской области, водолазы приступили к поиску, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На реке Лама трое перевернулись на надувной лодке при движении", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели-водолазы уже приступили к поиску пропавших людей. Обстоятельства происшествия выясняются.
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волоколамский район
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происшествия, волоколамский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Волоколамский район, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми

В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми, ведутся поиски

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Надувная лодка с тремя людьми перевернулась на реке Лама в Волоколамском районе Московской области, водолазы приступили к поиску, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На реке Лама трое перевернулись на надувной лодке при движении", - сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели-водолазы уже приступили к поиску пропавших людей. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияВолоколамский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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