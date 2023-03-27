https://ria.ru/20230327/lodka-1861020072.html

В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми

В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми - РИА Новости, 27.03.2023

В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми

Надувная лодка с тремя людьми перевернулась на реке Лама в Волоколамском районе Московской области, водолазы приступили к поиску, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:36

2023-03-27T17:36

2023-03-27T17:36

происшествия

волоколамский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Надувная лодка с тремя людьми перевернулась на реке Лама в Волоколамском районе Московской области, водолазы приступили к поиску, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На реке Лама трое перевернулись на надувной лодке при движении", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели-водолазы уже приступили к поиску пропавших людей. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html

волоколамский район

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волоколамский район, московская область (подмосковье)