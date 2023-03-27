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В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми - РИА Новости, 27.03.2023
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми
Надувная лодка с тремя людьми перевернулась на реке Лама в Волоколамском районе Московской области, водолазы приступили к поиску, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:36
2023-03-27T17:36
2023-03-27T17:36
происшествия
волоколамский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Надувная лодка с тремя людьми перевернулась на реке Лама в Волоколамском районе Московской области, водолазы приступили к поиску, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На реке Лама трое перевернулись на надувной лодке при движении", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели-водолазы уже приступили к поиску пропавших людей. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220613/rechnoy-1795000352.html
волоколамский район
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происшествия, волоколамский район, московская область (подмосковье)
Происшествия, Волоколамский район, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми
В Подмосковье перевернулась надувная лодка с тремя людьми, ведутся поиски