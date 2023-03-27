https://ria.ru/20230327/lisitskiy-1860885167.html

Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою

Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою - РИА Новости, 27.03.2023

Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою

Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил в своем Telegram-канале о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:53

2023-03-27T11:53

2023-03-27T14:15

специальная военная операция на украине

безопасность

ставропольский край

благодарненский район

украина

вооруженные силы рф

россия

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НАЛЬЧИК, 27 мар — РИА Новости. Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил в своем Telegram-канале о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого.Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу, прошел не одну "горячую точку", участвовал в защите Донбасса и специальной военной операции на Украине.Теньков не привел подробности гибели военного.Исполняющий обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимира Ситников, выпускником которого был Лисицкий, заявил, что офицер погиб в бою.Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка. Звание Героя России ему присвоили в 2015 году.

https://ria.ru/20230217/zvanie-1852589417.html

https://ria.ru/20230220/vasilchenko-1853212406.html

ставропольский край

благодарненский район

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ставропольский край, благодарненский район, украина, вооруженные силы рф, россия