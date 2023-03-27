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Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 27.03.2023 (обновлено: 14:15 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/lisitskiy-1860885167.html
Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою
Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою - РИА Новости, 27.03.2023
Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою
Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил в своем Telegram-канале о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:53
2023-03-27T14:15
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
благодарненский район
украина
вооруженные силы рф
россия
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НАЛЬЧИК, 27 мар — РИА Новости. Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил в своем Telegram-канале о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого.Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу, прошел не одну "горячую точку", участвовал в защите Донбасса и специальной военной операции на Украине.Теньков не привел подробности гибели военного.Исполняющий обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимира Ситников, выпускником которого был Лисицкий, заявил, что офицер погиб в бою.Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка. Звание Героя России ему присвоили в 2015 году.
https://ria.ru/20230217/zvanie-1852589417.html
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безопасность, ставропольский край, благодарненский район, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Благодарненский район, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
Герой России Дмитрий Лисицкий погиб в бою

Глава округа Ставропольского края Теньков сообщил о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого

© Фото : официальный сайт Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"Дмитрий Лисицкий
Дмитрий Лисицкий - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : официальный сайт Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство"
Дмитрий Лисицкий. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 мар — РИА Новости. Глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков сообщил в своем Telegram-канале о гибели Героя России Дмитрия Лисицкого.
«

"Пришло тяжелое сообщение. Погиб наш земляк, уроженец села Бурлацкого, почетный гражданин Благодарненского района и Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий. Огромная утрата для Ставрополья", — написал он и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу, прошел не одну "горячую точку", участвовал в защите Донбасса и специальной военной операции на Украине.
Теньков не привел подробности гибели военного.
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Исполняющий обязанности ректора Ставропольского государственного аграрного университета Владимира Ситников, выпускником которого был Лисицкий, заявил, что офицер погиб в бою.
«
"Это был человек огромного мужества, чести и достоинства. Он знал, что такое быть настоящим мужчиной и человеком, любить родину, оставаться в строю до победы", — подчеркнул он.
Подполковник Лисицкий был командиром десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого казачьего полка. Звание Героя России ему присвоили в 2015 году.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСтавропольский крайБлагодарненский районУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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