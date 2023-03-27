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Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста - РИА Новости, 27.03.2023
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14:01 27.03.2023 (обновлено: 15:26 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/likvidatsiya-1860933256.html
Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста
Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста - РИА Новости, 27.03.2023
Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста
Петербургское отделение Партии народной свободы (ПАРНАС) ликвидировано по требованию Минюста, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T14:01
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россия
происшествия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Петербургское отделение Партии народной свободы (ПАРНАС) ликвидировано по требованию Минюста, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административное исковое заявление ГУ Минюста России по Петербургу и Ленобласти к региональному отделению в Петербурге политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС) о ликвидации", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что административный ответчик в суд не явился, но был извещен надлежащим образом.
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россия, происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд
Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста

По требованию Минюста ликвидировали петербургское отделение партии ПАРНАС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСъезд партии ПАРНАС
Съезд партии ПАРНАС - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Съезд партии ПАРНАС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Петербургское отделение Партии народной свободы (ПАРНАС) ликвидировано по требованию Минюста, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административное исковое заявление ГУ Минюста России по Петербургу и Ленобласти к региональному отделению в Петербурге политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС) о ликвидации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что административный ответчик в суд не явился, но был извещен надлежащим образом.
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