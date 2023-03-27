https://ria.ru/20230327/likvidatsiya-1860933256.html

Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста

Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста - РИА Новости, 27.03.2023

Петербургское отделение ПАРНАС ликвидировали по требованию Минюста

Петербургское отделение Партии народной свободы (ПАРНАС) ликвидировано по требованию Минюста, сообщила объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:01

2023-03-27T14:01

2023-03-27T15:26

россия

происшествия

санкт-петербург

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Петербургское отделение Партии народной свободы (ПАРНАС) ликвидировано по требованию Минюста, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил административное исковое заявление ГУ Минюста России по Петербургу и Ленобласти к региональному отделению в Петербурге политической партии "Партия народной свободы" (ПАРНАС) о ликвидации", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что административный ответчик в суд не явился, но был извещен надлежащим образом.

https://ria.ru/20230327/genprokuratura-1860911035.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд