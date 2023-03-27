Опрос ВЦИОМ: россияне хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным
Опрос ВЦИОМ: Петр I, Сталин, Пушкин возглавили топ личностей, интересных россиянам
Портрет Петра Первого неизвестного автора . Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне, показали итоги исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респонденты рассказали, с кем из исторических личностей они хотели бы пообщаться, и самыми популярными ответами оказались Петр I (17%) и Иосиф Сталин (15%).
Как отметил директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников, слова которого приводятся в пресс-релизе, лидерство Петра Великого и Сталина объясняется тем, что они "оба выдали результат".
"Оба правителя правили методами, не относящимися к числу гуманистичных... В то же время оба в кадровой политике делали ставку на людей, способных выдать результат, а вместе с людьми на ключевых должностях результат выдавала и страна. Результат, несмотря на тяжесть первоначальных поражений, результат вопреки, результат, когда все висит на волоске, - это то, с чем исторический деятель входит в историю", - заявил Верижников.
Также в число тех, с кем хотели бы пообщаться россияне, вошли Александр Пушкин (7%), Владимир Ленин (7%), Екатерина II (7%). Чуть менее популярными оказались Михаил Ломоносов (5%), Петр Столыпин (%%) и Николай II (5%).
Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 11 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%