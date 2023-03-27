https://ria.ru/20230327/lichnosti-1860831951.html

Опрос ВЦИОМ: россияне хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным

Опрос ВЦИОМ: россияне хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным - РИА Новости, 27.03.2023

Опрос ВЦИОМ: россияне хотели бы пообщаться с Петром I, Сталиным и Пушкиным

Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне, показали... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T09:24

2023-03-27T09:24

2023-03-27T09:24

россия

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

петр i

александр пушкин

вциом

общество

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне, показали итоги исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Респонденты рассказали, с кем из исторических личностей они хотели бы пообщаться, и самыми популярными ответами оказались Петр I (17%) и Иосиф Сталин (15%). Как отметил директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников, слова которого приводятся в пресс-релизе, лидерство Петра Великого и Сталина объясняется тем, что они "оба выдали результат". "Оба правителя правили методами, не относящимися к числу гуманистичных... В то же время оба в кадровой политике делали ставку на людей, способных выдать результат, а вместе с людьми на ключевых должностях результат выдавала и страна. Результат, несмотря на тяжесть первоначальных поражений, результат вопреки, результат, когда все висит на волоске, - это то, с чем исторический деятель входит в историю", - заявил Верижников. Также в число тех, с кем хотели бы пообщаться россияне, вошли Александр Пушкин (7%), Владимир Ленин (7%), Екатерина II (7%). Чуть менее популярными оказались Михаил Ломоносов (5%), Петр Столыпин (%%) и Николай II (5%). Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ -Спутник" проведен 11 марта. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%

https://ria.ru/20221111/mobilizatsiya-1830912021.html

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

россия

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ссср, иосиф сталин (джугашвили), петр i, александр пушкин, вциом, общество