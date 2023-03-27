https://ria.ru/20230327/leopard-1861066462.html

Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину

Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 27.03.2023

Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину

Минобороны Германии в Twitter-аккаунте подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T20:42

2023-03-27T20:42

2023-03-27T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

германия

дмитрий песков

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852219883_0:243:3146:2013_1920x0_80_0_0_3a8a0711a7e78e713874e9ad0c448ad7.jpg

БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Германии в Twitter-аккаунте подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. "Обещано - доставлено: 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасы и запасные части прибыли сегодня на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте германского минобороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато