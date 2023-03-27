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Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 27.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/leopard-1861066462.html
Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину
Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 27.03.2023
Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину
Минобороны Германии в Twitter-аккаунте подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T20:42
2023-03-27T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Германии в Twitter-аккаунте подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны. "Обещано - доставлено: 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасы и запасные части прибыли сегодня на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте германского минобороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, россия, украина, германия, дмитрий песков, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны Германии подтвердило доставку танков Leopard 2 на Украину

Минобороны Германии подтвердило доставку 18 танков Leopard 2 на Украину

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 A6
Немецкие танки Leopard 2 A6 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 A6. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Минобороны Германии в Twitter-аккаунте подтвердило, что в понедельник на Украину прибыли 18 танков Leopard 2 типа A6, обещанных ранее правительством страны.
"Обещано - доставлено: 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасы и запасные части прибыли сегодня на Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте германского минобороны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00
Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк ГерманииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТО
 
 
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