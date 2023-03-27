https://ria.ru/20230327/leopard-1861003862.html
Немецкие СМИ сообщили о прибытии 18 танков Leopard 2 на Украину
Немецкие СМИ сообщили о прибытии 18 танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 27.03.2023
Немецкие СМИ сообщили о прибытии 18 танков Leopard 2 на Украину
На Украину прибыла вся партия обещанных Германией танков Leopard 2, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:55
2023-03-27T16:55
2023-03-27T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
leopard 2
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На Украину прибыла вся партия обещанных Германией танков Leopard 2, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники."Восемнадцать танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством, прибыли на Украину", — говорится в публикации.По данным издания, последняя партия покинула территорию Германии в конце минувшей недели и уже пересекла украинскую границу."Около 40 боевых машин пехоты Marder <...> также прибыли в зону боевых действий", — уточняется в статье.При этом, как отмечает журнал, немецкие власти из соображений безопасности держат в секрете точный маршрут, по которому осуществляются поставки оружия.Позднее Министерство обороны Германии подтвердило данные о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасов и запасных частей.В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230310/leopard-1857077066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, leopard 2, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Leopard 2, Сергей Лавров, НАТО
Немецкие СМИ сообщили о прибытии 18 танков Leopard 2 на Украину
Spiegel сообщил о прибытии на Украину 18 обещанных правительством ФРГ танков Leopard 2
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости.
На Украину прибыла вся партия обещанных Германией танков Leopard 2, пишет журнал Spiegel
со ссылкой на источники.
"Восемнадцать танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством, прибыли на Украину", — говорится в публикации.
Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Оснащен системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Машина вооружена 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.
По данным издания, последняя партия покинула территорию Германии в конце минувшей недели и уже пересекла украинскую границу.
В Германии начали наращивать выпуск компонентов для танков Leopard 2
"Около 40 боевых машин пехоты Marder <...> также прибыли в зону боевых действий", — уточняется в статье.
При этом, как отмечает журнал, немецкие власти из соображений безопасности держат в секрете точный маршрут, по которому осуществляются поставки оружия.
Позднее Министерство обороны Германии подтвердило данные о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасов и запасных частей.
В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО
заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии
и других стран.