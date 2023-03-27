https://ria.ru/20230327/leopard-1861003862.html

Немецкие СМИ сообщили о прибытии 18 танков Leopard 2 на Украину

Немецкие СМИ сообщили о прибытии 18 танков Leopard 2 на Украину - РИА Новости, 27.03.2023

Немецкие СМИ сообщили о прибытии 18 танков Leopard 2 на Украину

На Украину прибыла вся партия обещанных Германией танков Leopard 2, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:55

2023-03-27T16:55

2023-03-27T20:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

leopard 2

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. На Украину прибыла вся партия обещанных Германией танков Leopard 2, пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники."Восемнадцать танков Leopard 2, обещанных федеральным правительством, прибыли на Украину", — говорится в публикации.По данным издания, последняя партия покинула территорию Германии в конце минувшей недели и уже пересекла украинскую границу."Около 40 боевых машин пехоты Marder <...> также прибыли в зону боевых действий", — уточняется в статье.При этом, как отмечает журнал, немецкие власти из соображений безопасности держат в секрете точный маршрут, по которому осуществляются поставки оружия.Позднее Министерство обороны Германии подтвердило данные о прибытии на Украину 18 танков Leopard 2 A6, а также боеприпасов и запасных частей.В январе Берлин после давления со стороны союзников по НАТО заявил, что передаст киевскому режиму Leopard 2 и разрешит поставки немецкой техники другим странам, у которых она есть. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230310/leopard-1857077066.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, leopard 2, сергей лавров, нато