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"Росатом" хочет привлечь верфи КНР и Турции к сооружению ледоколов - РИА Новости, 27.03.2023
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05:07 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/ledokoly-1860810534.html
"Росатом" хочет привлечь верфи КНР и Турции к сооружению ледоколов
"Росатом" хочет привлечь верфи КНР и Турции к сооружению ледоколов - РИА Новости, 27.03.2023
"Росатом" хочет привлечь верфи КНР и Турции к сооружению ледоколов
"Росатом" изучает возможности привлечения компетенций верфей из Китая и Турции для строительства в России ледоколов, в том числе неатомных, сообщил в интервью... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T05:07
2023-03-27T05:07
экономика
китай
турция
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
норильский никель
новатэк
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Росатом" изучает возможности привлечения компетенций верфей из Китая и Турции для строительства в России ледоколов, в том числе неатомных, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко. С учетом того, что атомные ледоколы проекта 22220 уже "неплохо себя зарекомендовали" на Северном морском пути, ведется "серьезная проработка" вопроса о том, какие нужно построить дополнительные ледоколы исходя из перспективы грузопотока на СМП в 150 миллионов тонн на 2030 год, отметил Кулинко. "Ключевых потребителей ледокольных услуг у нас на сегодня три. Это "Норникель", "Новатэк" и "Роснефть". Каждый, с учетом того, что они реализуют в прибрежной территории СМП крупные инвестиционные проекты, видит необходимость постройки по два неатомных ледокола под свои проекты. И вот исходя из географических особенностей реализации проектов и логистики вывоза продукции, идет обсуждение того, какими характеристиками должны обладать новые ледоколы", - пояснил он. Второй аспект – это мощность и дальность действия ледоколов, отметил Кулинко. "Если мы говорим, что эти ледоколы не должны быть линейными, - это одна ситуация. Если мы говорим, что они должны быть линейными, и прокладывать каналы в восточном направлении СМП, то это накладывает соответствующие технические требования и по автономности, и по запасу топлива, и по экипажу и по всему остальному", - сказал он. По словам Кулинко, пока на сегодняшний день ведется проработка перспектив того, что "Роснефть" и "Норникель" объединят свои усилия и будут построены четыре ледокола единого проекта ЛК-40. "Спасибо Минпромторгу, который активно включен в эту работу. Исследуются возможности как отечественной промышленности, так и возможности привлечения компетенций иностранных верфей для того, чтобы эти ледоколы были построены на отечественных мощностях", - сказал Кулинко. По его словам, это "Турция, Китай". "У обеих стран есть компетенции. И та, и другая страна, по нашему запросу, предоставили свои предложения", - пояснил он. Но важно понять экономику и сроки строительства ледоколов для того, чтобы к 2030 году имелся достаточный ледокольный "кулак", который позволил бы достичь целевых показателей по перевозке грузов по Севморпути, подчеркнул Кулинко.
https://ria.ru/20230327/ledokol-1860807103.html
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экономика, китай, турция, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", норильский никель, новатэк
Экономика, Китай, Турция, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Норильский никель, Новатэк
"Росатом" хочет привлечь верфи КНР и Турции к сооружению ледоколов

"Росатом" изучает возможности привлечь верфи КНР и Турции к сооружению ледоколов в России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛедокол "Обь"
Ледокол Обь - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Ледокол "Обь". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Росатом" изучает возможности привлечения компетенций верфей из Китая и Турции для строительства в России ледоколов, в том числе неатомных, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Дирекции Северного морского пути госкорпорации Максим Кулинко.
С учетом того, что атомные ледоколы проекта 22220 уже "неплохо себя зарекомендовали" на Северном морском пути, ведется "серьезная проработка" вопроса о том, какие нужно построить дополнительные ледоколы исходя из перспективы грузопотока на СМП в 150 миллионов тонн на 2030 год, отметил Кулинко.
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"Ключевых потребителей ледокольных услуг у нас на сегодня три. Это "Норникель", "Новатэк" и "Роснефть". Каждый, с учетом того, что они реализуют в прибрежной территории СМП крупные инвестиционные проекты, видит необходимость постройки по два неатомных ледокола под свои проекты. И вот исходя из географических особенностей реализации проектов и логистики вывоза продукции, идет обсуждение того, какими характеристиками должны обладать новые ледоколы", - пояснил он.
«
"Если объяснять, что называется, на пальцах, то ширина корпуса ледокола и ширина канала, который он должен прокладывать во льду, - это ключевой аспект. Потому что каждый инвестор планирует свои суда под тот канал, который сможет прокладывать ледокол", - добавил собеседник агентства.
Второй аспект – это мощность и дальность действия ледоколов, отметил Кулинко.
"Если мы говорим, что эти ледоколы не должны быть линейными, - это одна ситуация. Если мы говорим, что они должны быть линейными, и прокладывать каналы в восточном направлении СМП, то это накладывает соответствующие технические требования и по автономности, и по запасу топлива, и по экипажу и по всему остальному", - сказал он.
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По словам Кулинко, пока на сегодняшний день ведется проработка перспектив того, что "Роснефть" и "Норникель" объединят свои усилия и будут построены четыре ледокола единого проекта ЛК-40.
«
"Они могут быть неатомного типа. Во всяком случае, коллег устраивают те характеристики, которые во многом могут быть взяты от текущих атомных ледоколов и которые могут быть построены на судостроительном комплексе "Звезда" в Приморье. Что касается "Новатэка", мы с ним тоже активно ведем обсуждение", - добавил собеседник агентства.
"Спасибо Минпромторгу, который активно включен в эту работу. Исследуются возможности как отечественной промышленности, так и возможности привлечения компетенций иностранных верфей для того, чтобы эти ледоколы были построены на отечественных мощностях", - сказал Кулинко.
По его словам, это "Турция, Китай". "У обеих стран есть компетенции. И та, и другая страна, по нашему запросу, предоставили свои предложения", - пояснил он.
Но важно понять экономику и сроки строительства ледоколов для того, чтобы к 2030 году имелся достаточный ледокольный "кулак", который позволил бы достичь целевых показателей по перевозке грузов по Севморпути, подчеркнул Кулинко.
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ЭкономикаКитайТурцияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Норильский никельНоватэк
 
 
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