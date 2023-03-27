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Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 27.03.2023
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23:04 27.03.2023 (обновлено: 23:10 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/lavrov-1861086670.html
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 27.03.2023
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в нескольких заседаниях СБ ООН в апреле, заявил журналистам постпред России при организации Василий... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:04
2023-03-27T23:10
россия
оон
в мире
сергей лавров
василий небензя
совет безопасности оон
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ООН, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в нескольких заседаниях СБ ООН в апреле, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя."Мы ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний", - сказал Небензя.РФ в апреле будет председателем в СБ ООН.
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россия, оон, в мире, сергей лавров, василий небензя, совет безопасности оон
Россия, ООН, В мире, Сергей Лавров, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН

Постпред Небензя заявил, ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН в апреле

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в нескольких заседаниях СБ ООН в апреле, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя.
"Мы ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний", - сказал Небензя.
РФ в апреле будет председателем в СБ ООН.
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РоссияООНВ миреСергей ЛавровВасилий НебензяСовет Безопасности ООН
 
 
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