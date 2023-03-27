https://ria.ru/20230327/lavrov-1861086670.html

Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН

Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 27.03.2023

Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в нескольких заседаниях СБ ООН в апреле, заявил журналистам постпред России при организации Василий... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T23:04

2023-03-27T23:04

2023-03-27T23:10

россия

оон

в мире

сергей лавров

василий небензя

совет безопасности оон

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ООН, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в нескольких заседаниях СБ ООН в апреле, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя."Мы ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний", - сказал Небензя.РФ в апреле будет председателем в СБ ООН.

https://ria.ru/20230327/golosovanie-1861086938.html

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