https://ria.ru/20230327/lavrov-1861086670.html
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 27.03.2023
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в нескольких заседаниях СБ ООН в апреле, заявил журналистам постпред России при организации Василий... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T23:04
2023-03-27T23:04
2023-03-27T23:10
россия
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сергей лавров
василий небензя
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ООН, 27 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, примет участие в нескольких заседаниях СБ ООН в апреле, заявил журналистам постпред России при организации Василий Небензя."Мы ожидаем, что министр Лавров прибудет на пару заседаний", - сказал Небензя.РФ в апреле будет председателем в СБ ООН.
https://ria.ru/20230327/golosovanie-1861086938.html
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Россия, ООН, В мире, Сергей Лавров, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН
Небензя заявил, что ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН
Постпред Небензя заявил, ожидается участие Лаврова в заседании Совбеза ООН в апреле