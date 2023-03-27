https://ria.ru/20230327/lavra-1860981684.html

Братия Киево-Печерской лавры останется верна УПЦ, заявил архимандрит

Братия Киево-Печерской лавры останется верна УПЦ, заявил архимандрит - РИА Новости, 27.03.2023

Братия Киево-Печерской лавры останется верна УПЦ, заявил архимандрит

Монахи Киево-Печерской лавры останутся верны канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в понедельник благочинный Лавры архимандрит Антоний -... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:10

2023-03-27T16:10

2023-03-27T16:10

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Монахи Киево-Печерской лавры останутся верны канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в понедельник благочинный Лавры архимандрит Антоний - помощник наместника монастыря митрополита Павла. Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в воскресенье провел службу в Киево-Печерской лавре, храмы которой по предписанию властей церковь должна покинуть уже 29 марта, сообщили в УПЦ. Ранее на сайте Лавры сообщалось, что воскресные службы могут состояться в Киево-Печерской лавре 26 марта в последний раз. "Данная ситуация (с Лаврой – ред.) мне напоминает евангельскую историю, когда Христос вышел из пустыни и к нему подошел сатана якобы искушать - властью, хлебами, искушать его двор. Христос не поддался. Братия монастыря во главе с наместником будет всегда верна своему предстоятелю блаженнейшему митрополиту Онуфрию", - сказал Антоний на видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале УПЦ. Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта направил в монастырь письмо, в котором сообщил, что с 29 марта 2023 года будет расторгнут договор аренды, заключенный в 2013 году и, соответственно, "администрация заповедника требует освободить все помещения, которые были переданы монастырю по указанному договору". В ответ на это наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, что монахи Киево-Печерской лавры не оставят обитель, несмотря на требования властей, так как предложение "поселиться в Лавре" монахи в свое время получили по решению Верховного совета и правительства, а не минкультуры, и нет указания кабинета министров о разрыве договоров аренды. Митрополит Павел также призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих - защищать свои святыни вместе с духовенством всеми законными средствами. Киево-Печерская лавра - монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник лавры - митрополит Павел (Лебедь).

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230326/goneniya-1860743048.html

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украина, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, юнеско, ситуация вокруг упц