https://ria.ru/20230327/kurily-1860823248.html
Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение
Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение - РИА Новости, 27.03.2023
Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение
Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:30
2023-03-27T12:30
2023-03-27T12:30
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кунашир (остров)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – РИА Новости. Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра. "Рейсы на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задерживаются по метеоусловиям", - рассказал представитель пресс-службы воздушной гавани. По данным электронного табло аэропорта, самолет в Южно-Курильск должен был вылететь из Южно-Сахалинска 26 марта в 14.20 (06.20 мск), но из-за непогоды на Кунашире рейс отложили на 15.30 (07.30 мск) вторника. Ранее спасатели объявили на 27 марта экстренное предупреждение на территории двух курильских муниципалитетов в связи с сильным снегопадом. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.
https://ria.ru/20230326/reys-1860705575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, кунашир (остров), южно-сахалинск, сахалин, курильские острова, аэропорты, погода
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Кунашир (остров), Южно-Сахалинск, Сахалин, Курильские острова, Аэропорты, Погода
Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение
Авиасообщение между Сахалином и Курилами приостановлено на сутки из-за непогоды
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – РИА Новости. Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра.
"Рейсы на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задерживаются по метеоусловиям", - рассказал представитель пресс-службы воздушной гавани.
По данным электронного табло аэропорта, самолет в Южно-Курильск должен был вылететь из Южно-Сахалинска 26 марта в 14.20 (06.20 мск), но из-за непогоды на Кунашире рейс отложили на 15.30 (07.30 мск) вторника. Ранее спасатели объявили на 27 марта экстренное предупреждение на территории двух курильских муниципалитетов в связи с сильным снегопадом.
Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.
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