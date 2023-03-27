https://ria.ru/20230327/kurily-1860823248.html

Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение

Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение - РИА Новости, 27.03.2023

Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение

Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:30

2023-03-27T12:30

2023-03-27T12:30

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – РИА Новости. Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра. "Рейсы на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задерживаются по метеоусловиям", - рассказал представитель пресс-службы воздушной гавани. По данным электронного табло аэропорта, самолет в Южно-Курильск должен был вылететь из Южно-Сахалинска 26 марта в 14.20 (06.20 мск), но из-за непогоды на Кунашире рейс отложили на 15.30 (07.30 мск) вторника. Ранее спасатели объявили на 27 марта экстренное предупреждение на территории двух курильских муниципалитетов в связи с сильным снегопадом. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.

https://ria.ru/20230326/reys-1860705575.html

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южно-сахалинск

сахалин

курильские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, кунашир (остров), южно-сахалинск, сахалин, курильские острова, аэропорты, погода