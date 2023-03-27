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Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение - РИА Новости, 27.03.2023
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Туризм
 
12:30 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kurily-1860823248.html
Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение
Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение - РИА Новости, 27.03.2023
Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение
Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:30
2023-03-27T12:30
туризм
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туризм
кунашир (остров)
южно-сахалинск
сахалин
курильские острова
аэропорты
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – РИА Новости. Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра. "Рейсы на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задерживаются по метеоусловиям", - рассказал представитель пресс-службы воздушной гавани. По данным электронного табло аэропорта, самолет в Южно-Курильск должен был вылететь из Южно-Сахалинска 26 марта в 14.20 (06.20 мск), но из-за непогоды на Кунашире рейс отложили на 15.30 (07.30 мск) вторника. Ранее спасатели объявили на 27 марта экстренное предупреждение на территории двух курильских муниципалитетов в связи с сильным снегопадом. Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.
https://ria.ru/20230326/reys-1860705575.html
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Между Сахалином и Курилами приостановили авиасообщение

Авиасообщение между Сахалином и Курилами приостановлено на сутки из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкВид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар – РИА Новости. Воздушное сообщение между Южно-Сахалинском и курильским островом Кунаширом из-за непогоды приостановлено на сутки, сообщили РИА Новости в аэропорту областного центра.
"Рейсы на прилет и вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задерживаются по метеоусловиям", - рассказал представитель пресс-службы воздушной гавани.
По данным электронного табло аэропорта, самолет в Южно-Курильск должен был вылететь из Южно-Сахалинска 26 марта в 14.20 (06.20 мск), но из-за непогоды на Кунашире рейс отложили на 15.30 (07.30 мск) вторника. Ранее спасатели объявили на 27 марта экстренное предупреждение на территории двух курильских муниципалитетов в связи с сильным снегопадом.
Аэропорт Южно-Сахалинска работает в штатном режиме, все остальные рейсы выполняются по расписанию.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмКунашир (остров)Южно-СахалинскСахалинКурильские островаАэропортыПогода
 
 
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