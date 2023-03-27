https://ria.ru/20230327/kuba-1860872503.html

На Кубе начали подводить итоги парламентских выборов

На Кубе начали подводить итоги парламентских выборов - РИА Новости, 27.03.2023

На Кубе начали подводить итоги парламентских выборов

Более 5,7 миллиона человек приняли участие в парламентских выборах на Кубе, они прошли без инцидентов и обошли по явке недавний референдум по семейному кодексу... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:35

2023-03-27T11:35

2023-03-27T11:35

в мире

куба

рауль кастро

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МЕХИКО, 27 мар - РИА Новости. Более 5,7 миллиона человек приняли участие в парламентских выборах на Кубе, они прошли без инцидентов и обошли по явке недавний референдум по семейному кодексу и муниципальные выборы, сообщила председатель Национальной избирательной комиссии Кубы CNE Алина Бальсейро. "Из 8 120 072 избирателей до 17 часов проголосовали 5 711 397, что составляет 70,34%. Этот показатель на 1,71% выше явки на референдуме (2022 года по новому семейному кодексу) и на 6,49% по отношению к (недавним) муниципальным выборам", - рассказала Бальсейро, выступление которой показал канал Caribe. Глава CNE отметила, что это не окончательные цифры - работа 23 тысяч избирательных участков была продлена до 19 часов. В течение дня инцидентов на выборах не выявили. Сотрудники кубинского избиркома уже начали подсчет голосов и опубликуют результаты в ближайшие часы, пояснила Алина Бальсейро. На каждое из 470 депутатских кресел в будущем кубинском парламенте претендует один кандидат, одобренный CNE. Кубинские избиратели могли голосовать за всех утвержденных кандидатов сразу так называемым "единым голосом" или поддержать часть из них. В тех округах, где согласованный кандидат набирает менее 50% голосов избирателей, депутатское кресло становится вакантным, и может быть проведен второй тур, однако такого пока не случалось. Выборы депутатов 10-го созыва - первые в истории Национальной ассамблеи с 1976 года, в которых не принимают участие братья Кастро. Рауль Кастро, который после выборов 2018 года в последний раз получил место депутата, в том же году оставил должность председателя Государственного совета, а в 2021 году ушел с поста руководителя Коммунистической партии и больше не принимает активного участия в политической жизни. Национальная ассамблея Кубы помимо законодательной деятельности отвечает за избрание абсолютным большинством президента республики, а также вице-президента, членов Государственного и Национального избирательного советов, председателя и судей Верховного суда, генерального прокурора и кабинет министров.

https://ria.ru/20230321/guskov-1859332303.html

https://ria.ru/20230303/raschety-1855652780.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, рауль кастро