https://ria.ru/20230327/krym-1860814056.html

США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма

США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 27.03.2023

США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, поэтому они... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T06:51

2023-03-27T06:51

2023-03-27T07:01

россия

черное море

сша

владимир константинов

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778675158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_962a9c5818dcdaf1b4259e1ff2240bce.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, поэтому они отправляют в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотники. "Безусловно, "Крымская весна" забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев. Военно-морская база в Севастополе, которая к моменту "Крымской весны" почти была у них в руках, исчезла. Они лишились очень серьезного стратегического положения. Это — влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль их точит и не дает покоя. Одесса, которая у них осталась, находится сегодня в блокаде и не может ими использоваться так, как они привыкли делать по всему миру", - сказал Константинов. По его словам, американцы отправляют в Черноморский регион свои беспилотники для сбора разведывательных данных. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20230326/odessa-1860691742.html

https://ria.ru/20230325/sudokhodstvo-1860552570.html

россия

черное море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, черное море, сша, владимир константинов, в мире