Рейтинг@Mail.ru
США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 27.03.2023 (обновлено: 07:01 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/krym-1860814056.html
США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма
США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 27.03.2023
США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, поэтому они... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T06:51
2023-03-27T07:01
россия
черное море
сша
владимир константинов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778675158_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_962a9c5818dcdaf1b4259e1ff2240bce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, поэтому они отправляют в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотники. "Безусловно, "Крымская весна" забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев. Военно-морская база в Севастополе, которая к моменту "Крымской весны" почти была у них в руках, исчезла. Они лишились очень серьезного стратегического положения. Это — влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль их точит и не дает покоя. Одесса, которая у них осталась, находится сегодня в блокаде и не может ими использоваться так, как они привыкли делать по всему миру", - сказал Константинов. По его словам, американцы отправляют в Черноморский регион свои беспилотники для сбора разведывательных данных. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20230326/odessa-1860691742.html
https://ria.ru/20230325/sudokhodstvo-1860552570.html
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778675158_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_954e7be69f362a322b159119ce272ef6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, черное море, сша, владимир константинов, в мире
Россия, Черное море, США, Владимир Константинов, В мире
США не дает покоя их положение в Черном море, заявили в парламенте Крыма

Константинов: США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по набережной Ялты
Люди гуляют по набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Люди гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что США не дает покоя потеря стратегического положения в Черном море, поэтому они отправляют в регион для сбора разведывательных данных свои беспилотники.
"Безусловно, "Крымская весна" забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев. Военно-морская база в Севастополе, которая к моменту "Крымской весны" почти была у них в руках, исчезла. Они лишились очень серьезного стратегического положения. Это — влияние на все Причерноморье, Ближний Восток, Кавказ и так далее. С тех пор эта мысль их точит и не дает покоя. Одесса, которая у них осталась, находится сегодня в блокаде и не может ими использоваться так, как они привыкли делать по всему миру", - сказал Константинов.
Одесса - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
В Крыму заявили, что Одесса должна стать российской
Вчера, 08:17
По его словам, американцы отправляют в Черноморский регион свои беспилотники для сбора разведывательных данных.
«
"Они знают, что здесь размещен Военно-морской флот РФ, серьезная группировка. И, безусловно, они внимательно следят за тем, что здесь происходит. Их внимание к этой идее никогда не утихало, а во время СВО еще и усилилось", - подчеркнул Константинов.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
В Крыму заявили, что Украина несет угрозу судоходству в Черном море
25 марта, 08:19
 
РоссияЧерное мореСШАВладимир КонстантиновВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала