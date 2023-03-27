https://ria.ru/20230327/kosulya-1860908916.html

В Башкирии спасли тонущую в реке косулю

В Башкирии спасли тонущую в реке косулю - РИА Новости, 27.03.2023

В Башкирии спасли тонущую в реке косулю

В башкирском городе Салават спасли молодую косулю, которая тонула в реке, сообщили РИА Новости в местном спасательно-аварийном отряде. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:49

2023-03-27T12:49

2023-03-27T13:59

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салават

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УФА, 27 мар — РИА Новости. В башкирском городе Салават спасли молодую косулю, которая тонула в реке, сообщили РИА Новости в местном спасательно-аварийном отряде. По словам собеседника агентства, рано утром на реке Белой спасатели заметили косулю, которая шла по льду и провалилась в воду."На лед она не могла взобраться. Специалисты спустили лодку, подплыли к тонущему животному и вызволили косулю, отвезли к ветеринарам, которые сделали операцию — зашили раненую ногу", — рассказали в аварийной службе. Затем косулю отвезли в благотворительный фонд "Мазай". Некоторое время она поживет в загоне с овцами, а после восстановления ее отпустят на волю.

https://ria.ru/20230324/sobaka-1860521617.html

https://ria.ru/20230324/kot-1860308982.html

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Владимир Лаврентьев

животные, происшествия, салават, россия, республика башкортостан