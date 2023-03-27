https://ria.ru/20230327/koshki-1860887843.html

Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи

Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи - РИА Новости, 27.03.2023

Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи

Международная выставка кошек в Сочи стала настоящим подарком для любителей животных: редко где встретишь столько вызывающих улыбки и умиление участников. Лучшие РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T15:13

2023-03-27T15:13

2023-03-27T18:04

фото

сочи

кошки

домашние животные

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Международная выставка кошек в Сочи стала настоящим подарком для любителей животных: редко где встретишь столько вызывающих улыбки и умиление участников. Лучшие моменты — в фотоленте Ria.ru.

сочи

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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