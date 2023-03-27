Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи

Минувшие выходные в Сочи прошли под знаком кошек. Все потому, что здесь проходила международная выставка этих популярных домашних животных.
Минувшие выходные в Сочи прошли под знаком кошек. Все потому, что здесь проходила международная выставка этих популярных домашних животных.
Маленькие и большие, робкие и проворные, пушистые, гладко- и бесшерстные — каких только кошек не было на выставке!
Маленькие и большие, робкие и проворные, пушистые, гладко- и бесшерстные — каких только кошек не было на выставке!
В двухдневном мероприятии приняли участие животные всех пород.
На фото — бенгальская кошка снежного окраса.
В двухдневном мероприятии приняли участие животные всех пород.
На фото — бенгальская кошка снежного окраса.
Котенок породы мейн-кун на выставке в Сочи.
Кошка породы петерболд (петербургский сфинкс).
Кошка породы петерболд (петербургский сфинкс).
Жюри оценивало как взрослых животных, так и котят. На фото — мейн-кун.
Жюри оценивало как взрослых животных, так и котят. На фото — мейн-кун.
Проводились также шоу отдельных пород. На фото — девон-рексы на выставке.
Проводились также шоу отдельных пород. На фото — девон-рексы на выставке.
Все результаты внесли в рейтинг Best Cat.
Посетители узнали много нового о животных разных пород. На фото — кошка корниш-рекс с волнистой шерстью.
Посетители узнали много нового о животных разных пород. На фото — кошка корниш-рекс с волнистой шерстью.
Британская золотая шиншилла на Международной выставке кошек в Сочи.
Британская золотая шиншилла на Международной выставке кошек в Сочи.
Кошки породы ориентальная.
Кошка-эльф на выставке в Сочи.