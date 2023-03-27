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Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи - РИА Новости, 27.03.2023
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15:13 27.03.2023 (обновлено: 18:04 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/koshki-1860887843.html
Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи
Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи - РИА Новости, 27.03.2023
Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи
Международная выставка кошек в Сочи стала настоящим подарком для любителей животных: редко где встретишь столько вызывающих улыбки и умиление участников. Лучшие РИА Новости, 27.03.2023
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фото
сочи
кошки
домашние животные
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Международная выставка кошек в Сочи стала настоящим подарком для любителей животных: редко где встретишь столько вызывающих улыбки и умиление участников. Лучшие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, сочи, кошки, домашние животные
Фото, Сочи, кошки, домашние животные

Золотая шиншилла, снежный бенгал и просто эльф: кошки на выставке в Сочи

Читать ria.ru в
Международная выставка кошек в Сочи стала настоящим подарком для любителей животных: редко где встретишь столько вызывающих улыбки и умиление участников. Лучшие моменты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Минувшие выходные в Сочи прошли под знаком кошек. Все потому, что здесь проходила международная выставка этих популярных домашних животных.

Котята породы девон-рекс на Международной выставке кошек в Сочи

Минувшие выходные в Сочи прошли под знаком кошек. Все потому, что здесь проходила международная выставка этих популярных домашних животных.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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1 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Маленькие и большие, робкие и проворные, пушистые, гладко- и бесшерстные — каких только кошек не было на выставке!

Кошка породы шотландская вислоухая окраса линкс-пойнт на Международной выставке кошек в Сочи

Маленькие и большие, робкие и проворные, пушистые, гладко- и бесшерстные — каких только кошек не было на выставке!

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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2 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

В двухдневном мероприятии приняли участие животные всех пород.

На фото — бенгальская кошка снежного окраса.

Кошка породы бенгальская снежного окраса на Международной выставке кошек в Сочи

В двухдневном мероприятии приняли участие животные всех пород.

На фото — бенгальская кошка снежного окраса.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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3 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Котенок породы мейн-кун на выставке в Сочи.

Котенок породы мейн-кун на Международной выставке кошек в Сочи

Котенок породы мейн-кун на выставке в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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4 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Кошка породы петерболд (петербургский сфинкс).

Кошка породы петерболд на Международной выставке кошек в Сочи

Кошка породы петерболд (петербургский сфинкс).

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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5 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Жюри оценивало как взрослых животных, так и котят. На фото — мейн-кун.

Кошка породы мейн-кун на Международной выставке кошек в Сочи

Жюри оценивало как взрослых животных, так и котят. На фото — мейн-кун.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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6 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Проводились также шоу отдельных пород. На фото — девон-рексы на выставке.

Кошки породы девон-рекс на Международной выставке кошек в Сочи

Проводились также шоу отдельных пород. На фото — девон-рексы на выставке.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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7 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Все результаты внесли в рейтинг Best Cat.

Кошка породы британская короткошерстная на Международной выставке кошек в Сочи

Все результаты внесли в рейтинг Best Cat.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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8 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Посетители узнали много нового о животных разных пород. На фото — кошка корниш-рекс с волнистой шерстью.

Кошка породы корниш-рекс на Международной выставке кошек в Сочи

Посетители узнали много нового о животных разных пород. На фото — кошка корниш-рекс с волнистой шерстью.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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9 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Британская золотая шиншилла на Международной выставке кошек в Сочи.

Кошка породы британская золотая шиншилла на Международной выставке кошек в Сочи

Британская золотая шиншилла на Международной выставке кошек в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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10 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Кошки породы ориентальная.

Кошки породы ориентальная на Международной выставке кошек в Сочи

Кошки породы ориентальная.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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11 из 12
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Кошка-эльф на выставке в Сочи.

Кошка породы эльф на Международной выставке кошек в Сочи

Кошка-эльф на выставке в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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12 из 12
 
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