https://ria.ru/20230327/kontserty-1861058014.html

В Ростове-на-Дону отменили концерты Лорак, Меладзе и Реввы

В Ростове-на-Дону отменили концерты Лорак, Меладзе и Реввы - РИА Новости, 27.03.2023

В Ростове-на-Дону отменили концерты Лорак, Меладзе и Реввы

Концерты Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы отменили в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T19:57

2023-03-27T19:57

2023-03-27T19:57

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Концерты Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы отменили в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости глава администрации города Алексей Логвиненко. Ранее организатор проекта Rostov Roof Live Армен Геворкян также сообщил агентству об отмене концертов рок-групп "Машина времени", ДДТ и "Мумий Тролль", которые должны были состояться в Ростове-на-Дону в текущем году. По словам Логвиненко, ростовчане не приемлют выступления в городе артистов, не поддерживающих проведение спецоперации. "Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан. Помимо Ани Лорак отменены концерты ДДТ, Мумий Тролля, Машины времени, Валерия Меладзе и Александра Реввы", - сказал он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230327/pevitsa-1860971067.html

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Владимир Лаврентьев

ростов-на-дону, россия, ани лорак, валерий меладзе, александр ревва, культура, происшествия, общество