https://ria.ru/20230327/konflikt-1860948980.html

У Запада пока нет реального плана разрешения кризиса на Украине, пишут СМИ

У Запада пока нет реального плана разрешения кризиса на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.03.2023

У Запада пока нет реального плана разрешения кризиса на Украине, пишут СМИ

На Западе пока нет реального варианта для урегулирования ситуации на Украине, и в ближайшее время серьезной инициативы не ожидается, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T14:44

2023-03-27T14:44

2023-03-27T14:44

специальная военная операция на украине

украина

москва

в мире

дмитрий песков

василий небензя

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. На Западе пока нет реального варианта для урегулирования ситуации на Украине, и в ближайшее время серьезной инициативы не ожидается, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на европейского дипломата. "Хотя среди союзников ведутся дискуссии о том, что может означать победа или поражение для Украины, и об элементах постконфликтного урегулирования, серьезная дипломатическая инициатива в ближайшее время не предвидится", - приводит издание мнение дипломата. "Абстрактно разработать мирный процесс несложно... Намного сложнее найти момент, когда это станет реальным вариантом", - заявил чиновник. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859699445.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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украина, москва, в мире, дмитрий песков, василий небензя, владимир зеленский, россия