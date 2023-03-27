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Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет - РИА Новости, 27.03.2023
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12:55 27.03.2023 (обновлено: 13:21 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/konfety-1860910902.html
Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет
Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет - РИА Новости, 27.03.2023
Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет
Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T12:55
2023-03-27T13:21
происшествия
нижний новгород
россия
нижегородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Информация об этом случае поступила в правоохранительные органы в минувшую пятницу. Как рассказал агентству источник, ребенок говорил подошедшим к нему детям и учителям, что требует конфет.По словам собеседницы РИА Новости, ребенок находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". Ни он, ни его семья не состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В школе комментировать поведение ученика агентству отказались.
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нижний новгород
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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет

Школьник из Нижнего Новгорода приковал себя к столбу, требуя у учителей конфет

© Фото : Нижний Новгород |без цензуры|Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу
Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Нижний Новгород |без цензуры|
Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Информация об этом случае поступила в правоохранительные органы в минувшую пятницу. Как рассказал агентству источник, ребенок говорил подошедшим к нему детям и учителям, что требует конфет.
«

"Как только мальчик увидел прибывших сотрудников Росгвардии, он самостоятельно открыл замок на цепи и пошел домой с бабушкой", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По словам собеседницы РИА Новости, ребенок находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". Ни он, ни его семья не состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
В школе комментировать поведение ученика агентству отказались.
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ПроисшествияНижний НовгородРоссияНижегородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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