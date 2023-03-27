https://ria.ru/20230327/konfety-1860910902.html

Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет

Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет - РИА Новости, 27.03.2023

Нижегородский школьник приковал себя к столбу, требуя конфет

Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T12:55

2023-03-27T12:55

2023-03-27T13:21

происшествия

нижний новгород

россия

нижегородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Ученик одной из школ Нижнего Новгорода приковал себя цепью к столбу, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Информация об этом случае поступила в правоохранительные органы в минувшую пятницу. Как рассказал агентству источник, ребенок говорил подошедшим к нему детям и учителям, что требует конфет.По словам собеседницы РИА Новости, ребенок находится на индивидуальном обучении "в связи с поведенческим фактором". Ни он, ни его семья не состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В школе комментировать поведение ученика агентству отказались.

https://ria.ru/20230321/krazha-1859489567.html

нижний новгород

россия

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происшествия, нижний новгород, россия, нижегородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)