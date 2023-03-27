https://ria.ru/20230327/kompanii-1861074621.html

Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран

Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран - РИА Новости, 27.03.2023

Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран

Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T21:47

2023-03-27T21:47

2023-03-27T23:32

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в протоколе заседания подкомиссии Министерства финансов."...обязательство по осуществлению добровольного направления в бюджет денежных средств в размере не менее десяти процентов от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива", — сообщается в документе.Уточняется, что компании из недружественных стран будут обязаны выполнять указанное условие в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости. В конце декабря 2022 года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия, соблюдение которых будут учитывать при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Среди этих условий: Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230317/kompanii-1858575991.html

https://ria.ru/20230325/vozvraschenie-1860577617.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)