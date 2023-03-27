https://ria.ru/20230327/kompanii-1861074621.html
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран - РИА Новости, 27.03.2023
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран
Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:47
2023-03-27T21:47
2023-03-27T23:32
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в протоколе заседания подкомиссии Министерства финансов."...обязательство по осуществлению добровольного направления в бюджет денежных средств в размере не менее десяти процентов от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива", — сообщается в документе.Уточняется, что компании из недружественных стран будут обязаны выполнять указанное условие в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости. В конце декабря 2022 года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия, соблюдение которых будут учитывать при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Среди этих условий: Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230317/kompanii-1858575991.html
https://ria.ru/20230325/vozvraschenie-1860577617.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a9be305323932344baecaaf05a8d444f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран
Минфин ввел сбор с продажи российских активов компаниями из недружественных стран
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в протоколе заседания подкомиссии Министерства финансов.
"...обязательство по осуществлению добровольного направления в бюджет денежных средств в размере не менее десяти процентов от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива", — сообщается в документе.
Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран"
Уточняется, что компании из недружественных стран будут обязаны выполнять указанное условие в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.
В конце декабря 2022 года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия, соблюдение которых будут учитывать при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов.
- продажа таких активов с дисконтом в размере не менее 50 процентов от их рыночной стоимости;
- наличие независимой оценки рыночной стоимости активов;
- установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников);
- наличие рассрочки платежа на один-два года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее десяти процентов от суммы осуществляемой сделки.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться