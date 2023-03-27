Рейтинг@Mail.ru
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран - РИА Новости, 27.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 27.03.2023 (обновлено: 23:32 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/kompanii-1861074621.html
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран - РИА Новости, 27.03.2023
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран
Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T21:47
2023-03-27T23:32
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1920x0_80_0_0_fd050cf64820f98a8a439b3a77e38095.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в протоколе заседания подкомиссии Министерства финансов."...обязательство по осуществлению добровольного направления в бюджет денежных средств в размере не менее десяти процентов от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива", — сообщается в документе.Уточняется, что компании из недружественных стран будут обязаны выполнять указанное условие в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости. В конце декабря 2022 года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия, соблюдение которых будут учитывать при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов. Среди этих условий: Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230317/kompanii-1858575991.html
https://ria.ru/20230325/vozvraschenie-1860577617.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a9be305323932344baecaaf05a8d444f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин определил порядок выхода из России компаний недружественных стран

Минфин ввел сбор с продажи российских активов компаниями из недружественных стран

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов России
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства финансов России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обяжут выплатить не менее десяти процентов от половины их рыночной стоимости, говорится в протоколе заседания подкомиссии Министерства финансов.
"...обязательство по осуществлению добровольного направления в бюджет денежных средств в размере не менее десяти процентов от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива", — сообщается в документе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Песков высказался о "дружественных компаниях из недружественных стран"
17 марта, 13:35
Уточняется, что компании из недружественных стран будут обязаны выполнять указанное условие в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.
В конце декабря 2022 года Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия, соблюдение которых будут учитывать при выдаче разрешений на выход компаний из недружественных стран из российских активов.
Среди этих условий:
  • продажа таких активов с дисконтом в размере не менее 50 процентов от их рыночной стоимости;
  • наличие независимой оценки рыночной стоимости активов;
  • установление ключевых показателей эффективности для новых акционеров (собственников);
  • наличие рассрочки платежа на один-два года и (или) обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее десяти процентов от суммы осуществляемой сделки.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться
25 марта, 12:06
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала