https://ria.ru/20230327/kollaps-1860995309.html

Патрушев предрек Евросоюзу коллапс

Патрушев предрек Евросоюзу коллапс - РИА Новости, 27.03.2023

Патрушев предрек Евросоюзу коллапс

Евросоюз ждет коллапс, который уже "не за горами", европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, толкающую их к открытому конфликту с Россией,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T16:38

2023-03-27T16:38

2023-03-27T16:38

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Евросоюз ждет коллапс, который уже "не за горами", европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, толкающую их к открытому конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый свет к открытому конфликту с нашей страной", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

https://ria.ru/20230324/potoki-1860436168.html

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россия, николай патрушев