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Патрушев предрек Евросоюзу коллапс
Патрушев предрек Евросоюзу коллапс - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев предрек Евросоюзу коллапс
Евросоюз ждет коллапс, который уже "не за горами", европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, толкающую их к открытому конфликту с Россией,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:38
2023-03-27T16:38
2023-03-27T16:38
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Евросоюз ждет коллапс, который уже "не за горами", европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, толкающую их к открытому конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый свет к открытому конфликту с нашей страной", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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россия, николай патрушев
Патрушев предрек Евросоюзу коллапс
Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Евросоюз ожидает коллапс, который уже не за горами