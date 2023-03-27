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Патрушев предрек Евросоюзу коллапс - РИА Новости, 27.03.2023
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16:38 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kollaps-1860995309.html
Патрушев предрек Евросоюзу коллапс
Патрушев предрек Евросоюзу коллапс - РИА Новости, 27.03.2023
Патрушев предрек Евросоюзу коллапс
Евросоюз ждет коллапс, который уже "не за горами", европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, толкающую их к открытому конфликту с Россией,... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T16:38
2023-03-27T16:38
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Евросоюз ждет коллапс, который уже "не за горами", европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, толкающую их к открытому конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый свет к открытому конфликту с нашей страной", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Патрушев предрек Евросоюзу коллапс

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что Евросоюз ожидает коллапс, который уже не за горами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Евросоюз ждет коллапс, который уже "не за горами", европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, толкающую их к открытому конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый свет к открытому конфликту с нашей страной", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
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