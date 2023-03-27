https://ria.ru/20230327/kollaps-1860803759.html

В Германии ожидают транспортный коллапс

В Германии ожидают транспортный коллапс - РИА Новости, 27.03.2023

В Германии ожидают транспортный коллапс

В Германии в понедельник началась общенациональная забастовка, в рамках которой в течение суток будет парализовано практически все движение общественного,... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T01:40

2023-03-27T01:40

2023-03-27T01:52

в мире

германия

берлин (город)

баден-вюртемберг

deutsche bahn

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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. В Германии в понедельник началась общенациональная забастовка, в рамках которой в течение суток будет парализовано практически все движение общественного, междугороднего и ближнего транспорта в большинстве федеральных земель. Ранее профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG анонсировали на понедельник забастовку с остановкой движения транспорта по всей Германии. Кто пострадает По данным немецкой службы занятости, около 14 миллионов жителей страны – трети всех трудоустроенных и выплачивающих налоги граждан – живут вдали от работы и являются так называемыми Pendler, что в переводе с немецкого сленга обозначает личность, которая подобно маятнику (нем. Pendel) находится в постоянном движении от точки А до точки Б и обратно. Данная группа людей часто комбинирует разные средства транспорта – до электрички или поезда доезжает на автомобиле или велосипеде, а затем делает несколько пересадок в рамках пригородного и городского транспорта. С законодательной точки зрения, забастовки не являются достаточным основанием для отсутствия на работе, поэтому миллионам жителей Германии придется сегодня искать альтернативы и значительно раньше выезжать из дома. Общественный транспорт Забастовка остановит общественный транспорт во всех тех федеральных землях, где Verdi и EVG имеют рычаги давления и право голоса в муниципальных транспортных компаниях, то есть почти по всей стране. По данным самих профсоюзов, это города и округа федеральных земель Баден-Вюртемберг, Бавария, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Другие федеральные земли, такие как Бремен, также пострадают от забастовки, но в меньшей степени. В Берлине намечена лишь забастовка сотрудников электричек, которая продлится с 4:00 до 15:00, в то время как движение остального транспорта в силу действующего договора профсоюзов и работодателей не изменится. Поезда и автобаны В конце прошлой недели Deutsche Bahn анонсировал, что в связи с общенациональной забастовкой приостановит в понедельник движение всех поездов дальнего следования, что также затрагивает поезда, отправляющиеся в ночь и ранним утром понедельника. Пригородное движение, как говорится в заявлении компании, будет "сильно ограничено" по всей стране. Deutsche Bahn призвал по возможности отложить запланированные поездки. Единственной альтернативой для многих работников страны будет автомобиль, однако из-за забастовок ожидаются многокилометровые пробки. Также не исключена частичная блокада скоростных автодорог участвующими в забастовке сотрудниками автобанов, сообщало профильное рабочее объединение. Авиатранспорт В общей сложности в результате забастовки отменено свыше 600 рейсов по всей стране, ожидаются отмены и опоздания прилетающих рейсов. Так, в аэропортах Франкфурта, Мюнхена и Гамбурга отменены все регулярные рейсы, а в Бонне-Кёльне большая их часть. Управляющие компании аэропортов уже заранее анонсировали отмены, узнав о планирующейся забастовке сотрудников безопасности и специалистов по обработке багажа. Несмотря на то, что аэропорт Берлина не включен в общенациональную забастовку, в нем также ожидаются задержки и отмены в силу прекратившегося внутригерманского авиасообщения. Когда закончится Общенациональная забастовка закончится в 00:00 вторника. Своими действиями профсоюзы усиливают давление в преддверии третьего раунда переговоров с федеральными и местными органами власти, который начнется в понедельник. Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5%.

https://ria.ru/20230323/zabastovka-1860144682.html

https://ria.ru/20230325/ssha-1860547118.html

https://ria.ru/20230322/zabastovki-1859797952.html

германия

берлин (город)

баден-вюртемберг

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в мире, германия, берлин (город), баден-вюртемберг, deutsche bahn