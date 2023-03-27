https://ria.ru/20230327/kndr-1860808071.html

Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет

Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет - РИА Новости, 27.03.2023

Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет

Дальность полета выпущенных КНДР ракет составила 350 километров, высота – 50 километров, сообщило минобороны Японии. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T03:39

2023-03-27T03:39

2023-03-27T03:46

японское море

пхеньян

министерство обороны японии

сша

в мире

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ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Дальность полета выпущенных КНДР ракет составила 350 километров, высота – 50 километров, сообщило минобороны Японии. "Сегодня Северная Корея с западного побережья выпустила две баллистические ракеты в северо-восточном направлении. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны нашей страны. Они могли быть выпущены по измененной траектории, в настоящее время идет анализ. Высота ракеты, выпущенной в 7.47 (1.47 мск), составляет 50 километров, дальность – 350 километров. Высота ракеты, выпущенной в 7.57 (1.47 мск) составляет 50 километров, дальность – 350 километров", - говорится в сообщении министерства обороны. КНДР 18 февраля выпустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейской МБР. Затем 16 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", она также была выпущена по навесной траектории, но если бы пуск был произведен по обычной траектории, то дальность ее полета превысила бы 15 тысяч километров, таким образом, она могла бы покрыть всю территорию США. Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких пусков.

https://ria.ru/20230324/kndr-1860238756.html

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

японское море

пхеньян

сша

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японское море, пхеньян, министерство обороны японии, сша, в мире