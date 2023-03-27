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Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет - РИА Новости, 27.03.2023
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03:39 27.03.2023 (обновлено: 03:46 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/kndr-1860808071.html
Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет
Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет - РИА Новости, 27.03.2023
Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет
Дальность полета выпущенных КНДР ракет составила 350 километров, высота – 50 километров, сообщило минобороны Японии. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T03:39
2023-03-27T03:46
японское море
пхеньян
министерство обороны японии
сша
в мире
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ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Дальность полета выпущенных КНДР ракет составила 350 километров, высота – 50 километров, сообщило минобороны Японии. "Сегодня Северная Корея с западного побережья выпустила две баллистические ракеты в северо-восточном направлении. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны нашей страны. Они могли быть выпущены по измененной траектории, в настоящее время идет анализ. Высота ракеты, выпущенной в 7.47 (1.47 мск), составляет 50 километров, дальность – 350 километров. Высота ракеты, выпущенной в 7.57 (1.47 мск) составляет 50 километров, дальность – 350 километров", - говорится в сообщении министерства обороны. КНДР 18 февраля выпустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейской МБР. Затем 16 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", она также была выпущена по навесной траектории, но если бы пуск был произведен по обычной траектории, то дальность ее полета превысила бы 15 тысяч километров, таким образом, она могла бы покрыть всю территорию США. Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких пусков.
https://ria.ru/20230324/kndr-1860238756.html
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японское море, пхеньян, министерство обороны японии, сша, в мире
Японское море, Пхеньян, Министерство обороны Японии, США, В мире
Минобороны Японии назвало дальность полета выпущенных КНДР ракет

Минобороны Японии: дальность полета выпущенных КНДР ракет составила 350 километров

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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ТОКИО, 27 мар – РИА Новости. Дальность полета выпущенных КНДР ракет составила 350 километров, высота – 50 километров, сообщило минобороны Японии.
"Сегодня Северная Корея с западного побережья выпустила две баллистические ракеты в северо-восточном направлении. Обе они упали за пределами исключительной экономической зоны нашей страны. Они могли быть выпущены по измененной траектории, в настоящее время идет анализ. Высота ракеты, выпущенной в 7.47 (1.47 мск), составляет 50 километров, дальность – 350 километров. Высота ракеты, выпущенной в 7.57 (1.47 мск) составляет 50 километров, дальность – 350 километров", - говорится в сообщении министерства обороны.
Японское море. Архив - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия
24 марта, 00:24
КНДР 18 февраля выпустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейской МБР.
Затем 16 марта Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", она также была выпущена по навесной траектории, но если бы пуск был произведен по обычной траектории, то дальность ее полета превысила бы 15 тысяч километров, таким образом, она могла бы покрыть всю территорию США.
Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких пусков.
След в небе после испытания твердотопливной ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Эксперт объяснил, чего добивается КНДР, запуская ракеты
14 марта, 05:57
 
Японское мореПхеньянМинистерство обороны ЯпонииСШАВ мире
 
 
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