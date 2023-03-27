https://ria.ru/20230327/kndr-1860805507.html

Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР

Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 27.03.2023

Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР

Служба безопасности на море Японии предупредила о возможном втором ракетном пуске со стороны КНДР. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T02:19

2023-03-27T02:19

2023-03-27T04:55

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Служба безопасности на море Японии предупредила о возможном втором ракетном пуске со стороны КНДР. Первое предупреждение появилось в 07.50 по местному времени (01.50 мск). Спустя четыре минуты стало известно, что выпущенный снаряд мог уже упасть.Десять минут спустя служба опубликовала новое предупреждение о возможном втором ракетном пуске. Власти призвали воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.По информации источников NHK в правительстве, оба снаряда, предположительно, упали за пределами исключительной экономической зоны страны. В Токио утверждают, что дальность полета ракет составила 350 километров, а высота — 50 километров. Южнокорейские военные, в свою очередь, считают, что снаряды пролетели 370 километров.В связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии сформировали центр по сбору и анализу информации. Токио заявил Пхеньяну протест.Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких испытаний.

https://ria.ru/20230323/kndr-1859932358.html

https://ria.ru/20230322/kndr-1859787284.html

япония

кндр (северная корея)

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в мире, япония, кндр (северная корея)