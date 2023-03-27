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Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 27.03.2023
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02:19 27.03.2023 (обновлено: 04:55 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/kndr-1860805507.html
Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР
Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 27.03.2023
Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР
Служба безопасности на море Японии предупредила о возможном втором ракетном пуске со стороны КНДР. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T02:19
2023-03-27T04:55
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Служба безопасности на море Японии предупредила о возможном втором ракетном пуске со стороны КНДР. Первое предупреждение появилось в 07.50 по местному времени (01.50 мск). Спустя четыре минуты стало известно, что выпущенный снаряд мог уже упасть.Десять минут спустя служба опубликовала новое предупреждение о возможном втором ракетном пуске. Власти призвали воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.По информации источников NHK в правительстве, оба снаряда, предположительно, упали за пределами исключительной экономической зоны страны. В Токио утверждают, что дальность полета ракет составила 350 километров, а высота — 50 километров. Южнокорейские военные, в свою очередь, считают, что снаряды пролетели 370 километров.В связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии сформировали центр по сбору и анализу информации. Токио заявил Пхеньяну протест.Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких испытаний.
https://ria.ru/20230323/kndr-1859932358.html
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
Япония предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР

Японская служба безопасности на море предупредила о возможном втором ракетном пуске КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
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ТОКИО, 27 мар — РИА Новости. Служба безопасности на море Японии предупредила о возможном втором ракетном пуске со стороны КНДР.
Первое предупреждение появилось в 07.50 по местному времени (01.50 мск). Спустя четыре минуты стало известно, что выпущенный снаряд мог уже упасть.
Десять минут спустя служба опубликовала новое предупреждение о возможном втором ракетном пуске. Власти призвали воздушные и морские суда следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщить в службу безопасности на море.
По информации источников NHK в правительстве, оба снаряда, предположительно, упали за пределами исключительной экономической зоны страны. В Токио утверждают, что дальность полета ракет составила 350 километров, а высота — 50 километров. Южнокорейские военные, в свою очередь, считают, что снаряды пролетели 370 километров.
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В связи с инцидентом при канцелярии премьер-министра Японии сформировали центр по сбору и анализу информации. Токио заявил Пхеньяну протест.
Всего в этом году КНДР произвела семь пусков баллистических ракет. За прошлый год она осуществила 37 таких испытаний.
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