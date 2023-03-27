https://ria.ru/20230327/kndr-1860804497.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 27.03.2023
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T01:58
2023-03-27T01:58
2023-03-27T04:36
в мире
японское море
южная корея
сша
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 27 мар – РИА Новости. КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.Ранее КНДР заявила, что 21-23 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа. Согласно сообщению государственных СМИ КНДР, это "секретное оружие" – ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года. Также 22 марта Пхеньян испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1") и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. До этого, 18-19 марта, КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов".Предполагается, что военные испытания КНДР являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США.Южная Корея и США провели первые за несколько лет масштабные военные тренировки Freedom Shield с 13 по 23 марта, которые представляли собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с 13 марта начались полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Последние стартовали 20 марта и проводятся впервые с 2018 года.
https://ria.ru/20230323/kndr-1859932358.html
https://ria.ru/20230324/kndr-1860238756.html
японское море
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в мире, японское море, южная корея, сша, кндр (северная корея)
В мире, Японское море, Южная Корея, США, КНДР (Северная Корея)
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
СЕУЛ, 27 мар – РИА Новости. КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных.
СМИ: КНДР достигла прогресса в миниатюризации ядерного оружия
Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.
Ранее КНДР заявила, что 21-23 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа. Согласно сообщению государственных СМИ КНДР, это "секретное оружие" – ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года. Также 22 марта Пхеньян
испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1") и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. До этого, 18-19 марта, КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов".
Предполагается, что военные испытания КНДР являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США
.
Южная Корея и США провели первые за несколько лет масштабные военные тренировки Freedom Shield с 13 по 23 марта, которые представляли собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с 13 марта начались полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Последние стартовали 20 марта и проводятся впервые с 2018 года.
СМИ: КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного оружия