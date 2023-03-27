https://ria.ru/20230327/kndr-1860804497.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 27.03.2023

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T01:58

2023-03-27T01:58

2023-03-27T04:36

в мире

японское море

южная корея

сша

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 27 мар – РИА Новости. КНДР пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи."Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского моря", - говорится в сообщении военных.Дальность, высота и скорость полета ракеты пока не сообщаются.Ранее КНДР заявила, что 21-23 марта были проведены испытания новой подводной беспилотной системы ударного типа. Согласно сообщению государственных СМИ КНДР, это "секретное оружие" – ядерный беспилотный подводный аппарат "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года. Также 22 марта Пхеньян испытал четыре стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" ("Стрела -1") и "Хвасаль-2", оснащенные боеголовками, имитирующими ядерные. До этого, 18-19 марта, КНДР провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке, в ходе которых была подтверждена надежность работы "устройств управления ядерным взрывом и детонаторов".Предполагается, что военные испытания КНДР являются ответом на совместные учения Южной Кореи и США.Южная Корея и США провели первые за несколько лет масштабные военные тренировки Freedom Shield с 13 по 23 марта, которые представляли собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с 13 марта начались полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong. Последние стартовали 20 марта и проводятся впервые с 2018 года.

https://ria.ru/20230323/kndr-1859932358.html

https://ria.ru/20230324/kndr-1860238756.html

японское море

южная корея

сша

кндр (северная корея)

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в мире, японское море, южная корея, сша, кндр (северная корея)