https://ria.ru/20230327/kitay-1860857881.html

В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2023

В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии

Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:54

2023-03-27T10:54

2023-03-27T10:54

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китай

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белоруссия

владимир путин

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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. "Пятого января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, (в заявлении) подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать позицию Китая в отношении решения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Мао Нин подчеркнула, что нынешних обстоятельствах все стороны "должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации". В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие.

https://ria.ru/20230326/putin-1860706335.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, белоруссия, владимир путин