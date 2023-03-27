https://ria.ru/20230327/kitay-1860857881.html
В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 27.03.2023
В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:54
2023-03-27T10:54
2023-03-27T10:54
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владимир путин
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ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. "Пятого января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, (в заявлении) подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать позицию Китая в отношении решения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Мао Нин подчеркнула, что нынешних обстоятельствах все стороны "должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации". В субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие.
https://ria.ru/20230326/putin-1860706335.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, китай, россия, белоруссия, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Белоруссия, Владимир Путин
В МИД КНР оценили решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии
В МИД КНР заявили, что украинский кризис необходимо решить дипломатическим путем
ПЕКИН, 27 мар – РИА Новости. Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.
"Пятого января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, (в заявлении) подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", - сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать позицию Китая в отношении решения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
Мао Нин подчеркнула, что нынешних обстоятельствах все стороны "должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации".
В субботу президент РФ Владимир Путин
заявил, что Москва
и Минск
договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США
делали десятилетие. По его словам, строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетие.
Россия не создает военного союза с Китаем, заявил Путин